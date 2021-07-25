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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması - Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması

25.07.2021 15:47

Yaz aylarında normalleşmeyle birlikte koronavirüs vaka sayısı 12 binin üzerine çıkarken, yaşanan artış kısıtlamaların geri dönebileceği iddialarını da gündeme getirdi. Vakaların artmaya devam edeceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sayıyı düşürmenin tek bir yolu olduğunu vurgulayarak "Devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Halk TV'de yayınlanan programa katılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Vaka sayıları düşürülebilir mi bundan sonrası için daha fazla yükselmesi beklenir mi?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Ceyhan "Bir taraftan önlemleri kaldırırken bir taraftan vaka sayılarının düşmesini mi bekliyorduk? Hayır öyle bir şey mümkün değil zaten. Delta virüsü hızla dolaşırken biz sınırları açıyoruz, uyguladığımız kısıtlamaları kaldırıyoruz. Vatandaşa maskesiz günler sinyalini veriyoruz. Bunun artacağı belliydi" dedi.

"DOĞRU HESAPLAMAYLA YÜZDE 24 CİVARINDA İKİNCİ DOZ AŞI YAPMIŞIZ"

"Bayram sonrasında da artışın devam etmesini bekliyoruz. Özellikle Ruslarla aynı otellerde kalan, kapalı alanlarda yemek yiyen insanlar illerine dönüyorlar ve orada yeni odaklar oluşturacaklar" diyen Ceyhan, "Yapabileceğimiz şeyler çok belli. Birincisi aşılama. Aşılamada maalesef yanlış anlaşılma var. Bu devlette de var. Sanılıyor ki aşılama yüzde 36 civarında iki doz aşılama olarak veriliyor. Bu doğru değil. Çünkü aşılama oranını toplam nüfusa bölerek hesaplamak lazım. Böyle böldüğünüz zaman yüzde 24 civarında ikinci doz aşı yapmışız. Bu da yaklaşık toplumun 4'te 1'ini oluşturuyor" diye konuştu.

"4 DEFA AYNI YANLIŞI YAPIP OLUMSUZ SONUÇLANMASI KABUL EDİLEBİLİR ŞEY DEĞİL"

Vaka sayısını düşürmenin tek bir yolu olduğunu belirten Ceyhan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske mesafe önlemlerine uyması gerekmektedir. Bakanlığın bize 2 doz aşılama oranını vermesi gerekiyor. Özet olarak şunu söyleyebiliriz; aşılar varyantlara karşı etkisiz değil. Elimizdeki en güçlü silah. Bir kişinin aşısız yakalanmasıyla aşılı yakalanması bir değil. Salgını kendi haline bıraksanız da bu şekilde seyreder. Bir insan bir yanlışı yapabilir devlette de yapabilir ama 4 defa aynı yanlışı yapıp olumsuz sonuçlanması kabul edilebilir bir şey değil."

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması

COVIRAN Bereket, Mehmet Ceyhan, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması - Son Dakika


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