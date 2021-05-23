Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'ndan, denize girmeye korkanların içini rahatlatacak açıklama: Temasla zehirlemiyor - Son Dakika

Türkiye'de son dönemde özellikle kıyılarda artış gösteren balon balıkları, denize girmek isteyenlerde telaşa neden olmuştu. Çok sayıda vatandaş, balon balıklarından korktukları için denize girmeyi tercih etmedi. Ancak uzmanlardan tam aksine açıklamalar geldi. Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da balon balıklarına yönelik korkunun yersiz olduğunu niteledi.

"ETİ YENDİĞİ ZAMAN TEHLİKE YARATIYOR"

Prof. Dr. Gökoğlu, Akdeniz'in suyunun ısındığını ve sıcaklığın 12-13 metre derinliğe kadar ilerlediğini söyledi. Balon, aslan balığı, denizkestanesi gibi tehlikeli türlerin ise sıcak suları sevdiği için kıyıdan çekilerek derinlere ilerlediğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu sezon denize girerken endişeli olanlar hiç düşünmesinler. Bu güne kadar balon balığı kimseye saldırmadı. Okyanuslarda da var bu balıklardan oralarda da kimselere saldırmadılar. Ben her gün dalış yapıyorum, balon balıklarını da görüntüledim. Bana da saldırmadılar. Derileriyle temas edince kimse zehirlenmez. Bu balıkların eti zehirli, yendiği zaman zararlı" dedi.

"BALON BALIĞI DEĞİL, TRAKONYAYA KARŞI DİKKATLİ OLSUNLAR"

Balon balıklarının henüz sularda bir avcısı olmadığı için 5-6 kilogramlara kadar büyüyebildiğini anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bu balıklar başlarda sular soğuk olduğu için ısınan kıyılarda sık görüldü. Ancak şimdi ısınan alan genişledi ve balıklar da derinlere kadar inebildi. Kıyılarda trakonya balığı var. Kumluk alanlarda gizlenen ve dikenleri olan zehirli bir balık. Yine aslan balığı kayalık bölgelerde görülüyor. Denizkestaneleri, aslan ve trakonya balıklarının zarar vermesinin önüne geçmek için yine de vatandaşımız ve tatilcilerimizin deniz terliği ya da deniz ayakkabısı giymesinde fayda var" diye konuştu.