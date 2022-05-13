Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Yunusların teknelerle yarışı kaybedince intihar ettiği inancı yanlış" - Son Dakika
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Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Yunusların teknelerle yarışı kaybedince intihar ettiği inancı yanlış"

13.05.2022 22:53

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Yunusların teknelerle yarışı kaybedince intihar ettiği inancı yanlış" "Yunusların en sevdikleri oyunlardan bir tanesi teknelerle yarışmak" "Güçsüz ve hasta olduklarında, ya da sağlık durumlarında herhangi bir değişiklik yaşandığında bu tür memeli hayvanlar...

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Yunusların teknelerle yarışı kaybedince intihar ettiği inancı yanlış"

"Yunusların en sevdikleri oyunlardan bir tanesi teknelerle yarışmak"

"Güçsüz ve hasta olduklarında, ya da sağlık durumlarında herhangi bir değişiklik yaşandığında bu tür memeli hayvanlar akciğer solunumu yaptıkları için kıyıya yönelirler"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, teknelerle girdikleri yarışı kaybeden yunusların kıyıya vurup intihar ettiği inanışının yanlış olduğunu belirterek, "Yunusların en sevdikleri oyunlardan bir tanesi teknelerle yarışmak. Yarışı kazanamayınca durduk yere neden intihar etsin. Genelde güçsüz ve hasta oldukları zaman, akciğer solunumu yaptıkları için kıyıya yönelirler" dedi.

İnsanlara karşı dost canlılıklarıyla bilinen deniz memelisi yunuslarla ilgili, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu açıklamalarda bulundu. Gökoğlu, çoğu denizcinin teknelerle birlikte yüzdüğü sırada yarışı kaybedip intihar ettiği inancı taşınmasının yanlış olduğunu söyledi.

"En sevdikleri oyunlardan bir tanesi tekneyle yarışmak"

Yunusların akıllı ve insana yakın canlılar olduğuna işaret eden Gökoğlu, "Zaman zaman denizdeki teknelerle yarışıyorlar. Onlarla oynuyorlar. En sevdikleri oyunlardan bir tanesi teknelerle yarışmak. Yarışı kaybedince intihar ettiklerinin doğru olduğunu sanmıyorum. Durup dururken yunus neden intihar etsin. Tekne hızlı gidip, yunus geride kalırsa, teknenin pervanesine denk gelebilir. Bu tür kazalar olabilir. Balıkçı belki onu intihar etti şeklinde algılayabilir" dedi.

"Yarışacak hızı yakalayamayınca tekneyi terk ederler"

Yunusların teknelerle yarışmaları için belirli bir hızı yakalamaları gerektiğini aktaran Gökoğlu, "Teknenin sürati düştüğü zaman, yarışacak hızı yakalayamayınca tekneyi terk ediyorlar. Vatandaşlarımız mümkünse hızı düşürsünler. Çünkü geçme anında belki pervane parçalayabilir. Yarışılan süratte de gidilip, onların yaralanmaması için hızı düşürmeleri gerekiyor" diye konuştu.

"Güçsüz ve hasta olduklarında kıyıya gelirler"

Prof. Dr. Gökoğlu, zaman zaman kıyıya vurup telef olan yunuslarla ilgili olarak da, "Akciğer solunumu yapan hayvanlar. Güçsüz ve hasta olduklarında, ya da sağlık durumlarında herhangi bir değişiklik yaşandığında bu tür memeli hayvanlar akciğer solunumu yaptıkları için kıyıya yönelirler. Aksi halde suyun tabanında kaldıkları sürece boğulma yaşarlar" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: Yunusların teknelerle yarışı kaybedince intihar ettiği inancı yanlış
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: Yunusların teknelerle yarışı kaybedince intihar ettiği inancı yanlış
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: Yunusların teknelerle yarışı kaybedince intihar ettiği inancı yanlış
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: Yunusların teknelerle yarışı kaybedince intihar ettiği inancı yanlış

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: 'Yunusların teknelerle yarışı kaybedince intihar ettiği inancı yanlış' - Son Dakika


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