Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Mehmet Görmez'den Diyarbakır annelerine destek
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Prof. Dr. Mehmet Görmez'den Diyarbakır annelerine destek

50 dakika önce

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek verdi.

Prof. Dr. Mehmet Görmez'den Diyarbakır annelerine destek, System.String[]

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek verdi.

Prof. Dr. Görmez, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Diyarbakır'da evlatları dağlarda rehin tutulan annelerin feryadı feryadımızdır. Tıpkı tüm şehid annelerinin feryadı gibi. Coğrafyamızda hikmet ve maneviyata rehberlik eden tüm din ve ilim adamlarını bu feryadlara kulak verip destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Görmez'in mesajı, binlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

Diyarbakır'da Hacire Akar, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek partinin il binası önünde oturma eylemi başlatmıştı. Anne Akar, teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eyleminden sonuç almış, 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuştu.

Akar'ın ardından HDP İl binası önünde başlayan eylemlere o tarihten bu yana 13 aile katıldı. Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen anneler Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in başlattığı oturma eylemine destekler devam ediyor.

Halkların Demokratik Partisi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmet Görmez, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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