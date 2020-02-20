Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'a "İspanya Sivil Liyakat Nişanı" takdim edildi.

Haberal'a, Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda Kral VI. Felipe adına, tıp ve eğitim alanlarındaki mesleki kariyerinden dolayı "İspanya Sivil Liyakat Nişanı" verildi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Eduardo Ibanez Lopez Doriga, bu nişan ile Haberal'in gerek tıp gerek eğitim alanındaki mesleki kariyerine duydukları takdiri göstermek istediklerini söyledi.

Ülkesinin organ nakli alanında dünya lideri olduğunu kaydeden Lopez Doriga, Haberal'ın, ekibiyle üç binden fazla böbrek ve altı yüzden fazla karaciğer nakli gerçekleştirdiğini ifade etti.

Lopez Doriga "Ülkem İspanya, bu nişan ile Prof. Dr. Haberal'ın müstesna bilim ve tıp kariyerine ve onun vasıtasıyla Türkiye'nin dünyada bilim ve tıp alanlarındaki saygınlığına katkıda bulunan birçok diğer bilim insanına duyduğu takdiri göstermek istemektedir." dedi.

Prof. Haberal ise Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andığını belirterek, İspanya Kralı'nın sunduğu bu ödülün Türk milletinin eseri olduğunu söyledi.

Kendisinin sadece bir vatandaşlık görevini yerine getirdiğini vurgulayan Haberal, "Bu ülke artık bilim ihraç ediyor ve dünyayı artık rahatlıkla Türkiye'ye getirebiliyoruz. Her zaman ülkemle gurur duyuyorum. Bu madalya bana değil sizlere verildi. Çok daha fazla çalışmak durumundayız. Hepinizle, ülkemle gurur duyuyorum." dedi.

Törende, nişanın takdiminin ardından kokteyl verildi.