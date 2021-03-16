Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Covid-19 tedavisi gören Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ergenoğlu'nun dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nun cenazesinin, Adana 'da defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Başını ve cinsel organını kesmişti! Vahşi cinayetin sanığı bir kez daha ifadesini değiştirdi