Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevinden dün gece yayınlanan Resmi Gazete kararıyla alındı. Seçimle değil atamayla göreve geldiği için aylardır akademisyen ve öğrencilerin protestolarına maruz kalan Bulu, koltuğunda 194 gün kalabildi.
Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan görevden alınmasına ilişkin kararın ardından Instagram hesabından haberin asılsız olduğunu öne sürmüştü. Paylaşımında, "Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır; 'Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim.' Oyuna gelmeyin çocuklar, uyuyun" sözlerine yer veren Bulu, daha önce hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlarken söylediği "Peki bundan şeyin haberi var mı, mesela benim" yazdığı postuna göndermede bulunarak "Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır" demişti.
Haberin gerçek olduğunu anlayıp paylaşımını silen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaşan Melih Bulu, Instagram hesabını kapattı.
Son Dakika › Güncel › Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı - Son Dakika