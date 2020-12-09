Prof. Dr. Melih Erdoğan'a TİDE tarafından ödül verildi - Son Dakika

Prof. Dr. Melih Erdoğan'a TİDE tarafından ödül verildi

09.12.2020 11:46
Prof. Dr. Melih Erdoğan'a TİDE tarafından ödül verildi, System.String[]

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Erdoğan, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından verilen ve İç Denetim Dünyasının En Prestijli Ödüllerinden olan "Ali Kamil Uzun-Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü"nü aldı.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Erdoğan, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından verilen ve İç Denetim Dünyasının En Prestijli Ödüllerinden olan "Ali Kamil Uzun-Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü"nü aldı.

Tüm dünyada "İç Denetimde Farkındalık Ayı" olarak kutlanan Mayıs ayı etkinlikleri kapsamında, TİDE tarafından düzenlenen İç Denetim Farkındalık Ödül Töreni Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Çevrim içi olarak gerçekleşen törende, mesleki farkındalığın gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan kurum ve kişiler ile toplumsal alanda fark oluşturanlara yönelik verilen toplam 6 kategorideki ödül sahiplerine takdim edildi. İç denetim mesleğinin gelişmesi için örnek alınabilecek katkılar sunan ve TİDE ile meslek farkındalığının geliştirilmesine hizmet eden kişilere takdim edilen "Ali Kamil Uzun - Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü"ne ise bu sene Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Erdoğan layık görüldü.

İş ve akademi dünyasına yön veren isimlerin bir araya geldiği törende; iç denetim mesleği ve TİDE için olağanüstü başarı gösteren, yaşamını iç denetim mesleğinin gelişimine adamış, ulusal veya uluslararası çapta iç denetim mesleğinin uygulamasına katkı sağlayan, TİDE ve iç denetim farkındalığının gelişmesine öncü olan kişi ve kurumların teşvik ve takdir edilmesi amaçlanıyor. - ESKİŞEHİR

Prof. Dr. Melih Erdoğan'a TİDE tarafından ödül verildi

Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Öğretim Üyesi, Kamil Uzun, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Melih Erdoğan'a TİDE tarafından ödül verildi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Taksici istediği yere götürmeyince taksiyi alıp kaçtı: Beni götürmedikleri için ben de kendimi götürdüm Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti
Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini getirdi Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini getirdi         
11:54
İçeriğin değeri 900 milyon TL! Acun Ilıcalı, Exxen için fiyat politikasını belirledi İçeriğin değeri 900 milyon TL! Acun Ilıcalı, Exxen için fiyat politikasını belirledi         
11:31
UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı         
11:25
PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi         
10:59
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil         
10:01
İngiliz CEO şirketinin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 personeline hediye etti İngiliz CEO şirketinin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 personeline hediye etti         
09:58
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
Bir evladın en acı günü! Terör babasını almıştı, korona ise annesini Bir evladın en acı günü! Terör babasını almıştı, korona ise annesini         
09:35
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü         
09:11
Dülük Antik Kenti'nde duvarların yazı tahtasına çevrilmesi bölge halkını isyan ettirdi: Durum içler acısı Dülük Antik Kenti'nde duvarların yazı tahtasına çevrilmesi bölge halkını isyan ettirdi: Durum içler acısı         
08:16
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 12:19:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Melih Erdoğan'a TİDE tarafından ödül verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei