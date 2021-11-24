Prof. Dr. Meltem Tor'dan akciğer kanseriyle mücadelede "sigarayı bırakma" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Tor, sigarayı bıraktıktan 10 yıl sonra akciğer kanseri riskinin yüzde 50 oranında azaldığını belirtti.

Tor, gazetecilere, 2020 yılı verilerine göre Türkiye'deki yeni kanser vakalarının yüzde 17.6'sının akciğer kanser vakaları olduğunu anlattı.

Akciğer kanserinde sigaranın en önemli nedenlerden biri olduğunu dikkati çeken Tor, her 10 akciğer kanseri vakasının 8'i sigarayla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Hiç sigara içmeyenler veya sigara içmeyi bırakmış olanlara göre mevcut sigara içen kişilerde yeni akciğer kanseri vakası görülme oranı daha yüksek olduğunu vurgulayan Tor, "Sigarayı bıraktıktan 10 yıl sonra akciğer kanseri riskinin yüzde 50 oranında azaldığı görülmüştür. Tütün kontrol programlarının her seviyede uygulanması, benimsenmesi ve kurallara uyulması son derece önemlidir." dedi.

Tor, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı iller hava kirliliği konusunda riskli konumda. Bunların başında da Zonguldak yer almakta. Bölgemizde kronik solunum yolu hastalıklarının sık görülmesi, çevrede demir çelik ve kömür endüstri alanlarının bulunması, termik santrallerin olması nedeniyle bu bölgede yaşanan ciddi hava kirliliğinin yaşanması ve madencilerde kronik hava yolu hastalıklarının yüksek oranda olması nedeniyle solunum hastalıklarından ve akciğer kanserinden ölümler de yüksek seyretmektedir.

Türkiye'de erkeklerde sigara içiminin daha yoğun olması nedeniyle akciğer kanseri vakalarının da daha sık görüldüğünü ancak kadınlarda da vaka sayısının artış eğiliminin dikkat çekici olduğunu dile getiren Tor, "Akciğer kanseri maalesef sinsi bir hastalık. Hastalar doktora geç başvuruyorlar. Vakaların yüzde 87'si ileri evre veya metastatik dediğimiz son evre hastalar." ifadesini kullandı.