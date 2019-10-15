Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Mercin, Büyük Taarruz 'un 100. Yıl Kutlamaları Komisyonu Başkanı oldu
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Mercin, Büyük Taarruz 'un 100. Yıl Kutlamaları Komisyonu Başkanı oldu

Prof. Dr. Mercin, Büyük Taarruz 'un 100. Yıl Kutlamaları Komisyonu Başkanı oldu

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Levent Mercin, Büyük Taarruz 'un 100. Yıl Kutlamaları Proje Önerileri Komisyonu Başkanlığı'na seçildi.

Prof. Dr. Mercin, Büyük Taarruz 'un 100. Yıl Kutlamaları Komisyonu Başkanı oldu, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Levent Mercin, Büyük Taarruz 'un 100. Yıl Kutlamaları Proje Önerileri Komisyonu Başkanlığı'na seçildi.


Afyonkarahisar Valiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Konseyi'nin toplantısı için bu kente giden Levent Mercin, etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen Türkiye'deki Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Müdürlüklerinin Sorunları ve Büyük Taarruzun 100. Yılı Kutlamaları Proje Önerileri çalıştaylarına katıldı. Mercin, ikinci çalıştayda Büyük Taarruz'un 100. Yılı Kutlamaları Proje Önerileri komisyon başkanlığına seçildi.


Komisyon başkan olarak, konsey üyelerine bir de proje önerileri sunumu yapan Mercin, 2022 yılında kutlanacak olan Zafer Bayramımızın 100. yılının daha etkin ve yaygın etkisinin, ancak güç birliği yapılarak gerçekleştirilebileceği ve farkındalık sağlayabileceğini belirtti.


Dekan Vekili Mercin, ayrıca Büyük Taarruz 'un 100. Yılı Etkinliklerinde Kütahya başta olmak üzere, Uşak ve İzmir'in de bu etkinliklerde yer alması gerektiğini ifade etti. Komisyonda ayrıca içerisinde özgün ve yenilikçi proje önerilerinin de bulunduğu 43 proje önerisinin değerlendirme sürecinde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve İzmir Valilikleri ile Üniversitelerinin iş birliği içerisinde olması kararı alındı. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Levent Mercin, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon konuşmasını anlatan Demet Akalın: Markete gitmeme çok şaşırdı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü: Ölen ya da yaralanan yok Çin, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı Arabistan bandosu Rus milli marşını çalamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:06:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Mercin, Büyük Taarruz 'un 100. Yıl Kutlamaları Komisyonu Başkanı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]