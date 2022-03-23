Prof. Dr. Meriç Albay: Küçükçekmece Gölü'nün ciddi bir restorasyona ihtiyacı var - Son Dakika

İSTANBUL Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, yıllarca atıkların bırakılması nedeniyle Küçükçekmece Gölü'nün ciddi bir restorasyona ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Küçükçekmece Lagünü, yaklaşık 20 metre derinliği, 10 kilometre uzunluğu olan şehir içerisinde müthiş bir alan. 1950'li yıllarda 15 bin ton balık avlanıyormuş, tür çeşitliliği varmış. Şu anda sadece birkaç tür var. Geçenlerde yolunu şaşıran mersin balığı burada ölmüştü" dedi.

Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen panele katılarak konuşan Prof. Dr. Meriç Albay Cumhuriyet'in ilk yıllarında ulaşım sorunu nedeniyle tesislerin kurulacağı yerlerin belirlendiğini, bunlar arasında bulunan Konya'da şeker fabrikası kurulduğunu hatırlattı. Prof. Dr. Albay, günümüzde bu kadar suyu tüketen şeker pancarının Konya'da ekilmesine gerek olmadığını, ülke genelinde bitki desenini değiştirmek gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Albay, Türkiye'de çok sayıda gölün kuruduğunu vurgularken, Küçükçekmece Gölü'nün durumuna dikkat çekti. Burasına göl yerine Lagün denilmesinin daha doğru olacağını vurgulayan Prof. Dr. Meriç Albay, bölgede 40 yıldan bu yana hemen her yıl toplu balık ölümleri görüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Albay, şöyle devam etti:

"Küçükçekmece Lagünü, yaklaşık 20 metre derinliği, 10 kilometre uzunluğu olan şehir içerisinde müthiş bir alan. Yıllardır yanlış yönetmişiz. 1930'lu yıllarda Küçükçekmece'den etkilenen nüfus sadece 850 iken, bugün 1.5 milyonu bulmuş. Korkunç bir rakam. Küçükçekmece'ye büyük baskı var. 1950'li yıllarda 15 bin ton balık avlanıyormuş, tür çeşitliliği varmış. Şu anda sadece birkaç tür var. Geçenlerde yolunu şaşıran mersin balığı burada ölmüştü. Derelerden 1 gram atık gelmese bile ciddi biçimde göl kirli kalmaya devam edecek. Küçükçekmece Lagününün ciddi bir restorasyona ihtiyacı var."Prof. Dr. Meriç Albay, Türkiye'de su yönetiminin yeniden ele alınması, tarımda gereksiz tüketimden kaçınmak ve şehirlerdeki nüfus ile su ihtiyacını birlikte değerlendirmek gerektiğini bildirirken, "Ölçüsüz büyümemeli. Nüfus ile değil nitelikle övünmek gerek" diye konuştu.Geçen yıl uzun süre konuşulan müsilajın şartlar tekrar oluştuğunda yine görülebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Meriç Albay, şunları ekledi: "50-60 yıldan beri İstanbul çevresini sanayi şehri yapmışız. Derin dejarj diye bir şey geliştirmişiz. Alttan verilen suyun Karadeniz 'e gideceğini düşünmüşüz. Oysa Yenikapı'da verdiğimiz atık, Baltalimanı'na gelmeden yukarı çıkıyor. Azot, fosfor denizlerimizi kirletiyor. Atık tesisler büyük yatırım gerektiriyor. Dolayısı ile bugünden yarına bitmez. Ciddi olarak değerlendirilirse 10-15 yıl içerisinde Marmara Denizi 'nde eko sistemin kendisine geleceğine inanıyorum."

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin de katıldığı panelde gıda mühendisi Dr. Bülent Şık, Çevre Mühendisleri Odası yöneticilerinden Mahsut Şeker, Su Bilimleri Mühendisi Aslan Kılınç ve Çevre Mühendisi Emre Remzi Gürşen de konuşma yaptı.