Prof. Dr. Metin Sözen, Yeşilyurt'u ziyaret etti

Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen
, Yeşilyurt
ilçesini ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarihi Kentler Birliği Toplantısına katılmak için Malatya
'ya gelen Prof. Dr. Metin Sözen ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar
ile Yeşilyurt Konaklarında devam eden restorasyon çalışmaları yerinde inceledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tarihi eserlerin korunması, muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması adına çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirtti.
İlçenin tarihi ve kültürüyle önemli değerlere sahip olduğunu dile getiren Çınar, sorumluluk alanlarında olan tarihi mekanları aslına uygun olarak restore ederek gelecek nesillere aktaracaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Tarihi yapıları onararak tarihe sahip çıkmış olmanın yanında alternatif turizm bağlamında bir güzergah oluşturmak istiyoruz. Hıroğlu Mahallesi'nde bulunan tarihi konaklarımızı aslına uygun olarak restore ederek butik otel, yöresel yemeklerimizin ve el sanatlarımızın hem tanıtıldığı hem de satışlarının yapıldığı mekanlar yapacağız.Tarihi konaklarımızı geçmişin izlerinin yakından görülmesini sağlayacak cazibe merkezine dönüştürmek adına çok yoğun çalışıyoruz. Tarih kokan evlerimizin aslına uygun olarak restore edilmesi ve hizmet sunulması ilçenin iç ve dış turizmde hak ettiği konuma ulaşmasında katkı sağlayacaktır."