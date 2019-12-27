Prof. Dr. Muhammet Fatih Andı, BEÜ'de konferans verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Muhammet Fatih Andı, BEÜ'de konferans verdi - Son Dakika

Prof. Dr. Muhammet Fatih Andı, BEÜ'de konferans verdi

6 saat önce

Bülent Ecevit Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası etkinlikleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Fatih Andı, "Niçin Akif?" başlıklı bir konferans verdi.

Prof. Dr. Muhammet Fatih Andı, BEÜ'de konferans verdi, System.String[]

Bülent Ecevit Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası etkinlikleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Fatih Andı, "Niçin Akif?" başlıklı bir konferans verdi.


Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyfullah Kara, Prof. Dr. V. Haktan Özaçmak ile akademik idari personel ve öğrenciler katıldı.


Konuşmasına Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler paylaşarak başlayan Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen, insanların hayatına bir şeyler katmaya devam etmesi, hayatlarını zenginleştirmesi, örnek alınacak çokça özelliğinin bulunması sebebiyle anılmaya devam ettiğini söyledi. Mehmet Akif'in çok yönlü bir şahsiyet olduğuna, özellikle dile olan katkılarına vurgu yapan Prof. Dr. Andı, Akif'in en önemli vasıflarından birisinin de eserlerinin ve hayatının bir bütünlük oluşturması olduğunu belirtti. Mehmet Akif Ersoy'un çağının tanığı, toplumun sesi olan yönüyle, onun eserlerinden yaşadığı çağı okuyabildiğimizi söyleyen Prof. Dr. Muhammed Andı, Mehmet Akif'in sosyal ve kültürel yönden güçlü bir girişimci olduğuna da dikkat çekti.


Katılımcılardan gelen soruların yanıtlanması ile devam eden konferans, BEÜ Rektörü Prof Dr. Mustafa Çufalı, Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı'ya günün anısına teşekkür plaketi takdimi ile sona erdi. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Fatih Andı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
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