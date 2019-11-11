Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Mümtaz Soysal vefat etti
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Mümtaz Soysal vefat etti

Prof. Dr. Mümtaz Soysal vefat etti

7 saat önce

Eski Dışişleri Bakanı ve Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal, hayatını kaybetti.

Eski Dışişleri Bakanı ve Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal, hayatını kaybetti.

Bir süredir alzheimer tedavisi gören Prof. Dr. Mümtaz Soysal 90 yaşında İstanbul Beşiktaş'taki evinde vefat etti.

Bir dönem Dışişleri Bakanlığı da yapan Soysal Uluslararası Af Örgütü'nünde genel sekreterlik yapmış ve 12 Mart darbesi döneminde "Anayasaya Giriş" kitabında "komünizm propagandası" yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

(İHA)

Prof. Dr. Mümtaz Soysal vefat etti

İstanbul Beşiktaş, Mevlüt Çavuşoğlu, Mümtaz Soysal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:40 Kaynak: İHA
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Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
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