Prof. Dr. Mümtaz Soysal vefat etti
7 saat önce
Eski Dışişleri Bakanı ve Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:40 Kaynak: İHA
Eski Dışişleri Bakanı ve Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal, hayatını kaybetti.
Bir süredir alzheimer tedavisi gören Prof. Dr. Mümtaz Soysal 90 yaşında İstanbul Beşiktaş'taki evinde vefat etti.
Bir dönem Dışişleri Bakanlığı da yapan Soysal Uluslararası Af Örgütü'nünde genel sekreterlik yapmış ve 12 Mart darbesi döneminde "Anayasaya Giriş" kitabında "komünizm propagandası" yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.
(İHA)
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