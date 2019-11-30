Prof. Dr. Murat Tosun için AFSÜ'de tören

Afyonkarahisar'da evinde ölü bulunan Prof. Dr. Murat Tosun için görev yaptığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi'nde tören düzenlendi.

Tosun'un cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak Zafer Sağlık Külliyesi yanındaki Demirci Hacı Ekrem Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Tosun için görev yaptığı AFSÜ Tıp Fakültesi'nde tören düzenlendi.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin değerli bir bilim adamını kaybettiğini söyledi.

Tosun'u, öğrencileri ve akademisyen arkadaşlarının son yolculuğunda yalnız bırakmadığına işaret eden Okumuş, "Tanıştığımız günden beri, sürekli güler yüzlü, saygınlığı, sevgisi, muhabbeti, çalışkanlığı ve bilimselliği ile gerçekten örnek bir kişilikti. Kendisinden verdiği emekler ve hizmetler için Allah razı olsun. Yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Törenin ardından AFSÜ öğrencileri ve mesai arkadaşları, Tosun'un cenazesini defnedilmek üzere İzmir'e uğurladı.

Öte yandan Tosun'un yapılan otopsisinde herhangi şüpheli duruma rastlanmadığı öğrenildi.

Törene, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, mesai arkadaşları, öğrencileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Olay

Selçuklu Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir apartmanda yaşayan Prof. Dr. Murat Tosun'dan (54) haber alamayan mesai arkadaşları, durumu polise bildirmiş, evinin yatak odasında hareketsiz yatarken bulunan Tosun'un yaşamını yitirdiği belirlenmişti.