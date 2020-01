İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaşım Bölümü Müdürü ve eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin, "Boğazda artan gemi sayısı her türlü zarardır. Yollar tıkandığında köprüler kullanılıyor, köprüler tıkanınca denizi kullanıyoruz. Peki denizde tıkanıklık olunca nereyi kullanacağız?" dedi.

Mustafa Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin incisi" boğazın kurtuluşunun, Kanal İstanbul Projesi'nden geçtiğini söyledi.

Projenin ulusal değil, uluslararası nitelikte olduğunu ifade eden Ilıcalı, "Kanal İstanbul, boğazın ve onun etrafındaki tarihi yalılar ile diğer tarihi alanları korumak için gerçekleştirilecek suni su yolu projesidir. Kanal İstanbul Projesi ile ilgili tartışmalara baktığımız zaman siyasi ağırlıkta tartışma var. Projenin aleyhinde veya lehinde tartışırken konuya bilimsel yaklaşmak gerekiyor." dedi.

" İstanbul Boğazı'nın nefes almasının" hedeflendiği projenin, yıllar sonra ne kadar önemli olacağını anlatan Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Boğazdan geçen gemi sayısı her yıl artıyor. 20 yıl sonra boğazdan geçen gemi sayısının yıllık 70 binin üstüne çıkması kaçınılmaz. Kaza riskini bir tarafa bırakın, boğazın kapasitesi yıllık 25 bin civarıdır. Şu an geçen gemi sayısı 43 binin üzerinde. 20 yıl sonra ne olacak kapasite? Boğazda artan gemi sayısı her türlü zarardır. Yollar tıkandığında köprüler kullanılıyor, köprüler tıkanınca denizi kullanıyoruz. Peki denizde tıkanıklık olunca nereyi kullanacağız?"

Ilıcalı, Kanal İstanbul için 33 dalda çalışmaların yapıldığını ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun detaylı bir şekilde hazırlandığını belirtti.