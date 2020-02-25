Prof. Dr. Mustafa Karataş Kahramanmaraş'ta konferans verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Mustafa Karataş Kahramanmaraş'ta konferans verdi - Son Dakika

Prof. Dr. Mustafa Karataş Kahramanmaraş'ta konferans verdi

6 saat önce

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ), "Sünnetin doğru anlaşılması ve hayata yansıması" konulu konferans verdi.

Prof. Dr. Mustafa Karataş Kahramanmaraş'ta konferans verdi, System.String[]

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ), "Sünnetin doğru anlaşılması ve hayata yansıması" konulu konferans verdi.

Karataş, KSÜ İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen konferansta, Kahramanmaraş'ın, Anadolu'nun en köklü ve tarihi şehirlerinden birisi olduğunu söyledi.

Sünnetin, bir toplumun inşasında çok önemli olduğuna dikkati çeken Karataş, "Hz. Peygamberin ahlakı ve onun getirdiği mesaj insanlara bugün ilaç gibi tesir edecek bir reçetedir. Bunun anlaşılması ve insanlara ulaştırılması da biz hocaların görevidir." dedi.

"Peygambere benzedikçe, Allah'ın sevdiği bir kul oluruz" ifadesini kullanan Karataş, şunları kaydetti:

"Ahlakımızı, yaşantımızı ondan aldığımız ölçülere göre onun gibi olma yolunda çaba sarf ettiğimiz de gerçekten kıvamına ermiş bir mümin oluruz. Güncelleme diyerek sünnet değiştirilmemesi gerekir. Sünnet değişmez. Bizim zihnimizi ve görüşlerimizi güncellemeliyiz. Biz oradan ne anlamalıyız? Yorumlarımızı gözden geçirmeliyiz. Yoksa sünnet zaten bize kalıcı bir çözüm veriyor. Onun değişmeye ihtiyacı yok. Misvak kullanmak sünnet doğru ama diş temizliği yapınca bu sünneti yerine getirebiliyorsak, bunları da sünnet olarak söylemeliyiz. Aksi halde sadece eskileri tekrarlamış oluruz. Bugünün bakış açısı ve ihtiyaçları, yeni çıkan problemlere elbette sünnette çözüm vardır."

Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Şen, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan ve öğrenciler katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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