Tefsir araştırmacısı Prof. Dr. Mustafa Özel, Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan "Zarifoğlu Haftası Etkinlikleri"ne konuk oldu.

Osmanlı tefsir tarihi, yazmaları ile İslam ve kültür-edebiyat ilişkisi üzerine çalışmalar yapan Özel, Cahit Zarifoğlu'nu Mavera dergisi aracılığıyla tanıdığını anlattı.

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cahit Bey'in gençlere yazdıklarında öne çıkan ilk şeylerden biri şudur ki, bunu da çok önemsiyorum. Gençlerle ilgilenen herkesin de önemsemesi gerektiğini düşünüyorum. Biz sadece edebiyatla sanatla musikiyle uğraşan bir insan, bir grup, dernek olamayız. Biz Müslümanca yaşamak için ne kadar gerekiyorsa hayatımıza o kadar renk katmamız lazım. Sinemada, müzikte, şiirde olması gerektiği kadar... Bunların hepsi bizim Müslümanlığımızın hem düşüncede hem yaşayışta zenginleşmesini, güzelleşmesini sağlayan unsurlardır."

"Bir insanı yazar yapan üslubudur, yöntem ve tarzıdır"

Cahit Zarifoğlu'nun mektuplarına da değinen Özel, "Bu mektuplar 2 türlü. Birincisi dergide yayınlanan açık mektuplar. Bunlar 'Okuyucular' adıyla kitaplaştırılmış. Bir de 'Mektuplar' adlı kitapta bulunan cevap yazdığı özel mektuplar. Yani verdiği cevapla yetinmeyerek, ayrıca okura özel mektup yazmış. Her iki mektup türünde de Zarifoğlu'nun söylediği şey, 'Sanat ve edebiyatla uğraşıyorsan bu işin ciddiyetini kavraman lazım. Bu bir hobi, heves olamaz. Ciddi bir iştir, hakkını vererek yapmak lazım.' der." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mustafa Özel, Zarifoğlu'nun her zaman yazılarında anlatacağı konularda estetik kaydı taşıdığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bir insanı yazar yapan üslubudur, yöntem ve tarzıdır. Eğer bir kişide bu yoksa yazdıkları değersiz değildir ama sanatsal, edebi değildir. Bir şeyin kalıcı olması onun yöntemine bağlıdır. Cahit Bey'in mektuplarına bakıldığı zaman bazen uzlaştırılması zor gibi duran iki uç görünür. Birincisi ben dergiye bir şey yazdım gönderdim. Bana doğrudan 'Arkadaş senden şair olmaz.' der. Yani başka bir izahı yok, doğrudan böyle söylüyor. Bunu direkt söylemesinin sebebi de insanların yaptığı iş için yeterince ciddiyetle kuşanmaması. ya da 'Sizde şair kumaşı var ama çalışmanız lazım.' der."

Konuşmasında Mavera dergisinin önemine işaret eden Özel, "Derginin ilgiyle okunmasının sebebi bir edebiyat dergisi olmasına rağmen, İslam dünyasında gösterdiği ilgi ve alakadır. Dergide hem ayın olaylarını değerlendiren yazılarda hem de özellikle Cahit Bey'in İslam dünyasıyla ilgili yazdığı şiirlerin haddi hesabı yoktur. Hatta Cahit Bey'in adı Afganistan konusuna verdiği değerden dolayı Afganistan yazarına çıkmıştır." dedi.