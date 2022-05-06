Prof. Dr. Mustafa Sarı sevindiren haberi verdi: Ölen deniz süngerleri bu yıl canlanmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Mustafa Sarı sevindiren haberi verdi: Ölen deniz süngerleri bu yıl canlanmaya başladı

06.05.2022 11:58

Geçen yıl Marmara Denizi'nde müsilajın etkisiyle süngerler zarar görmüştü. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara'nın dibine dalan ve dipteki son durumu görüntüleyerek, durumun sevindirici olduğunu vurguladı.

Adı geçen yıl müsilaj ile anılan Marmara Denizi'nden sevindirici haber uzmanından geldi. Marmara'nın dibine dalan ve dipteki son durumu görüntüleyen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, geçen yıl müsilajın büyük hasar verdiği süngerlerin yeniden canlanmaya başladığını söyledi.

"SÜNGER TOPLULUKLARI YAŞAMA DÖNDÜ"

Prof. Dr. Sarı, "Ben ve ekibim düzenli olarak Marmara Denizi'nin muhtelif yerlerinde düzenli olarak dalışlar yapıyoruz. Müsilajı takip ediyoruz. En son yaptığım dalışta, memnuniyetle gördüm ki su kolonunda geçen yıl ki gibi bir müsilaj yok. En azından geçen yıl ki yoğunlukta değil. Suyun ışık geçirgenliği çok düşük. Bulanıklık çok yüksek. Ama sevindirici olan, geçen yıl oluşan müsilajda tamamı ölen, yok olan, kaybolan sünger toplulukları yeniden canlanmaya başlamışlar. Yeni sünger topluluklarının yaşama döndüğünü mutlulukla gördük. Bu sevindirici" dedi.

"SU KOLONUNDA ŞU ANDA MÜSİLAJ YOK"

Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsialjın 10'dan fazla türü olduğunu söyleyerek yine de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Sarı, "Müsilajın ondan fazla türü var. Biz geçen yıl suyun yüzünü örümcek ağı gibi kaplayan müsilajı gördük. Geçen haftalarda krem benzeri kremsi müsilaj dediğimiz müsilaj türü Marmara denizinin farklı yerlerinde görüldü. Ancak su kolonunda şu anda müsilaj yok. Balıklarda yeni yeni artmaya çoğalmaya başladı, su sıcaklıkları artmaya başladı, önümüzdeki 2 ila 3 hafta oldukça kritik. Su sıcaklıkları arttıkça yeni bir müsilaj oluşma ihtimali var. Yaşasın kurtulduk, artık müsilaj olmayacak diyemiyoruz. Önümüzdeki yıllarda da ne yazık ki müsilaj ile bizler karşılaşacağız. Yapmamız gereken tek şey, 22 maddelik Marmara Denizi koruma eylem planını nedensiz, amasız ve fakatsız hemen uygulamamız lazım.

"DENETİMLERİN YAPILMASI GEREKİYOR"

Bireysel kampanyalarla denize giden kirlilik yükünü azaltmamız gerekiyor. Diğer taraftan sanayi kuruluşlarına da denetimlerin ciddiyet ile yapılması gerekiyor. Eğer bunları yaparsak uzun vadede müsilaj ile karşılaşma durumumuz azalmış olacak. Balıklar çoğalır mı? Balıklar sadece bir mevsimdeki iyileşme ile çoğalamazlar. Balıkların artmasını istiyorsak, eko sistem balıkçılığa geçmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Prof. Dr. Mustafa Sarı, ' Su ısındıkça yeni bir müsilaj olması ihtimali var' Prof. Dr. Mustafa Sarı, ' Su ısındıkça yeni bir müsilaj olması ihtimali var' ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Mayıs 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Mayıs 2022

Marmara Denizi, Denizcilik, Marmara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Mustafa Sarı sevindiren haberi verdi: Ölen deniz süngerleri bu yıl canlanmaya başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:58 Prof. Dr. Mustafa Sarı sevindiren haberi verdi: Ölen deniz süngerleri bu yıl canlanmaya başladı
10:47 Eşini başına çekiçle vurarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak
11:41 Annenin acımasızlığı pes dedirtti! Kızını ayağından zincirle bağladı, komşular yardım çığlıklarına koştu
11:29 Ukrayna, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan 500 vatandaşını daha tahliye etti
11:29 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 14,90 seviyelerinde seyrediyor
11:19 Kim Kardashian'ın kaset oyunu ifşa oldu! Cinsel ilişki videosunu bilerek internete sızdırmış
10:54 Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan tutuklu sayısı artıyor: Toplamda 14 kişi demir parmaklıklar ardına yollandı
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 899 liradan işlem görüyor
11:08 Tuzla Tersanesi'ndeki bir gemide gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi: 5 işçi yaralandı
11:02 1 Mayıs'ta bombalı saldırı hazırlığındaydılar! Yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 12:05:22. #1.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Mustafa Sarı sevindiren haberi verdi: Ölen deniz süngerleri bu yıl canlanmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement