Prof. Dr. Nabi Avcı, gençlerle bir araya geldi

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığıyla Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlerle eğitim, kültür ve sanat ağırlıklı yaklaşık bir saat sohbet eden Avcı, öncelikle Fatih Belediyesine alışveriş merkezi olarak tasarladıkları yeri, sanat akademisi olarak inşa ettikleri için ve ücretsiz kullanıma sundukları için teşekkür etti.

Avcı, eski bir Milli Eğitim Bakanı olarak eğitim alanlarının belediyelere devredilmesinin akıllıca bir iş olacağına işaret ederek, "Yani Milli Eğitim Bakanlığı ülkedeki tüm okulları Ankara'ya bağlı bir merkezi yönetimle idare etmek yerine, bu okullarımızı, kurumlarımızı belediyeler yönetse eminim çok daha belirgin, çok daha güzel işler olacaktır, ama Türkiye'nin başka sorunları sebebiyle buna biraz vakit var." diye konuştu.

Dünyanın birçok yerinde eğitim kurumlarının yerel yönetimlerce idare edildiğini aktaran Avcı, "Dersleri, müfredatı Milli Eğitim Bakanlığı tespit etsin, ama okulların bakımını, onarımını, faaliyetler yapılacak mekanları, spor, müzik ve konferans salonlarını belediyeler çok daha rahat ve güzel yapıyorlar. Fatih Sulukule Sanat Akademisi de bunun güzel bir örneği." ifadelerini kullandı.

"Kendimizi ifade edemiyoruz"

Gençlerin müzik, sanat ya da edebiyat alanında bir hobi edinmesi gerektiğini söyleyen Avcı, şunları kaydetti:

"Bir konuya ilgi duymak sizin hayatınızı disiplin eder. İster resim, müzik, ister edebiyat ya da spor olsun, hangi konuda başarılıysanız onu ciddiye alacaksınız, ama başka alanlarda da başarılı olabileceğinizi bileceksiniz. Dolayısıyla kitap okumak, bu başarının en önemli noktalarından biri. Bizim çocuklarımızda gördüğümüz en önemli sorunlarından biri, maalesef kendimizi ifade etmeyi beceremiyoruz. O yüzden de çok sık problemler yaşıyoruz. Sık sık münakaşa etmemiz, kavga etmemiz kendimizi ifade edememekten. Neden peki kendimizi ifade edemiyoruz, çünkü Türkçe'yi iyi konuşamıyoruz. Bu anlamda derdimizi, meramımızı doğru anlatabilmek için doğru kitapları okumalıyız."

Nabi Avcı, öğrencilere Türk hikayeciliğinin önde gelen yazarlarından Sait Faik Abasıyanık'ı okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Sait Faik'in bir iki hikayesini mutlaka okuyun, gerçekten ilaç gibidir ve okuduktan sonra gerçekten tiryakisi olacaksınız, vazgeçemeyeceksiniz." dedi.

Yazar Mustafa Kutlu'nun hikayelerini de öğrencilere öneren Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mustafa Kutlu, aslında İstanbul'da sizin hikayelerinizi anlatır ve okuduğunuzda eminim kendinizi bulacaksınız. 'Sevmedim' derseniz, çizgi romanlar okuyun, ama okuyun. Bir okuma alışkanlığınız olsun. İstanbul'un çizgi romanlarını okuyun. Bir de günlük tutun. Ben şimdi geriye bakıp döndüğüm zaman 'keşke çocukken günlük yazsaydım' diyorum. Şimdi benim için onlar öyle bir hazine olurdu ki. Çünkü zaman geçiyor. Hayatlar değişiyor."