Prof. Dr. Nabi Avcı, "Gençlik ve Sosyal Medya Bağımlılığı" konulu söyleşiye katıldı

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Eskişehir'de "Gençlik ve Sosyal Medya Bağımlılığı" konulu söyleşiye katıldı.

Türk Ocakları Eskişehir Şubesince düzenlenen söyleşide konuşan Avcı, sosyal medyanın son zamanlarda herkesi çok meşgul ettiğini dile getirdi.

Mayıs 2019'da TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulduğunu anımsatan Avcı şöyle konuştu:

"Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımını Sağlanması İçin Yapılmasını Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu... Bu kadar uzun bir adı var bu komisyonun. Bu komisyonun başkanlığını yaptım. Kovid-19 salgını bizim komisyonun bütün çalışmalarının bir anda ertelenmesine sebep oldu. Çünkü bu komisyon raporunda ne dediysek, ne talep ettiysek, ne beklediysek, bu alanda ne yapılması gerektiğini söylediysek, Kovid-19 salgını başlayınca 'Aman sakın bunları yapmayın.' demeye başladık. Bizim rapor bir anda kadük hale geldi, en azından geçici bir süre için. Daha sonra şartların daha da düzelmesiyle bu raporda ön görülen tedbirler uygulamaya konulur."

Avcı, gençlerin sporla olan ilgileri üzerinden konuyu anlatmaya çalıştığını dile getirdi.

Yapılan spor branşına göre antrenörlerin antrenman ve beslenme programı belirlediğini aktaran Avcı, "Vücudunuzun bedensel başarılar ve performans için belli kaslarının gelişmesi gerekiyor. Vücudunuzun ona göre eğitilmesi gerekiyor. Aynı şeyi zihinsel performansımız için yapıyor muyuz? Zihinsel becerilerimizin gelişebilmesi için de o zihinsel faaliyetlerden beklediğimiz sonuca göre bizim hangi zihinsel becerilerimizi nasıl geliştirmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. İşte sosyal medya burada hepinize bir tuzak kuruyor." diye konuştu.

"Kritik dinleme süresi 3 yaş altında 22 saniyeye düştü"

Nabi Avcı, sosyal medyayla kurulan ilişkinin dinleme performansını da düşürdüğüne değinerek şunları kaydetti:

"Siz 7 cümleden sonrasını dinleyemez hale geliyorsunuz. Sadece ifade kabiliyetleriniz değil, dinleme ve algılama kabiliyetlerimiz de pratiklerle körelir ya da genişler. Sadece görsel imgelerle, imajlarla, görüntülerle birtakım mesaj alışverişleri konusunda çok fazla meşgul olursanız o zaman söz de sizin için bir iletişim ortamı olmaktan çıkıyor. Çünkü siz Instagram gibi ortamlarda sadece görsel malzeme alışverişiyle birbirinize mesaj ilettiğinizi zannediyorsunuz ve bir süre bunların ne kadar boş olduğunu, herhangi bir içerik taşımadığını fark etmeyecek kadar gerçeklikten kopuyorsunuz. Kritik dinleme süresi 3 yaş altında 22 saniyeye düştü. Üniversite düzeyinde de 3,5 ila 5 dakika arasında kritik dinleme süresi. Beş dakikadan sonra üniversite düzeyinde öğrenci sizi dinlemiyor. Çocuklarda, 3 yaş altında, henüz okul çağına gelmemiş çocuklarda televizyonlarda yayınlanan reklam süresi belirliyor kritik dinleme süresini."

"Herkese sorumluluklar düşüyor"

Avcı, komisyondaki çalışmalarda anne ve babaların, çocuklarını televizyondan ve birtakım bilişim teknolojisi araçlarından uzak tutmaları için uyarılmaya ihtiyacı olduğunu gördüklerini bildirdi.

Zihinsel antrenmanları uzun koşulara müsait hale getirmek gerektiğini vurgulayan Avcı şöyle devam etti:

"Burada herkese, sivil toplum kuruluşlarına, ailelere, eğitimcilere sorumluluklar düşüyor. Çocuklarımıza, gençlerimize okumayı, konuşmayı ve dinlemeyi, bunun eğitimle kazanılabilir özellikler olduğunu söylemeden, hissettirmeden kazandırmalıyız. Bu bağımlılığı sadece çocuklara odaklanarak ve çocuklar üzerinden çözebileceğimizi zannedersek yanılırız. Önce anneleri, babaları, ağabeyleri, dedeleri, nineleri, öğretmenleri, hekimlerimizi ve yöneticilerimizi, mülki erkanı bu konuda eğitmemiz, yönlendirmemiz ve onlara belli programlar hazırlamamız gerekiyor ki ondan sonra çocuklarımız bu ortamı, bu iklimi kendilerinin gündelik pratiklerine tercüme edebilsinler."

Konuşmanın ardından soru-cevap bölümüne geçilen söyleşide Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Nedim Ünal, Avcı'ya çeşitli hediyeler takdim etti.