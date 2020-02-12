Prof. Dr. Nabi Avcı, Sakarya'da sevenleriyle buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Nabi Avcı, Sakarya'da sevenleriyle buluşacak - Son Dakika

Prof. Dr. Nabi Avcı, Sakarya'da sevenleriyle buluşacak

6 saat önce

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri seçkin programlarla devam ediyor.

Prof. Dr. Nabi Avcı, Sakarya'da sevenleriyle buluşacak, System.String[]

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri seçkin programlarla devam ediyor.


Etkinlikler kapsamında Prof. Dr. Nabi Avcı, sevenleriyle buluşacak. Aynı zamanda eserlerini de imzalayacak olan Avcı'nın 'Enformatik Cehaletten Enformatik Zır Cehalete' söyleşisi, 13 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da Adapazarı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. - SAKARYA

Adapazarı, Nabi Avcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
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