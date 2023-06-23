Olası İstanbul depremiyle ilgili konuşan Naci Görür, 5 ilçeye dikkat çekti: Ağır hasar alacak - Son Dakika
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Olası İstanbul depremiyle ilgili konuşan Naci Görür, 5 ilçeye dikkat çekti: Ağır hasar alacak

23.06.2023 11:34

Olası İstanbul depremiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Avrupa yakası zemin ve jeolojik formasyon itibariyle Asya yakasından daha fazla zarar görecek. İstanbul'da deprem gözetildiği zaman en fazla dikkat edilecek ilçeler arasında Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Fatih ve Zeytinburnu yer alıyor. Çünkü bu bölgelerde zemin, göreceli olarak iyi durumda değil" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da beklenen depremle ilgili İBB tarafından yapılan çalışmalarda en çok riskli yapının Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Esenyurt'a olduğu belirlendi. Raporu değerlendiren Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul'da binaların yüzde 10'u çok ağır hasar alacak. Avrupa yakası, zemin itibarıyla, jeolojik formasyon itibariyle, deprem kaynağı ile olan ilişkisine göre, Asya yakasından daha fazla zarar görecek. İstanbul'da deprem gözetildiği zaman en fazla dikkat edilecek ilçeler arasında Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Tarihi Yarımada Fatih, Zeytinburnu. Çünkü bu bölgelerde zemin, göreceli olarak iyi durumda değil" dedi.

HASAR GÖRMESİ BEKLENEN BİNA SAYISI 207 BİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "6306 Sayılı Yasa Kapsamında İlan Edilen Alan ve Yapılara Yönelik Veri Toplama, Etki Analizi, Değerlendirme Çalışmasına" ait veriler açıklandı. Buna göre, olası bir depremde İstanbul'da hasar görmesi beklenen tahmini bina sayısı 207 bin olarak belirtildi. Verilere göre, binaların yüzde 30'u 1980 öncesi, yüzde 40'ı 1980-2000 arası, yüzde 30'u 2000 sonrası inşa edildi. Hasar görmesi beklenen her 3 binadan biri ise 2000 sonrası yapıldı. Hasar görmesi beklenen 207 bin binanın yüzde 95'ini oluşturan 196 bin 227 bina ise Avrupa yakasında tespit edildi. İBB'nin, İTÜ ile yaptığı çalışmada, riskli binaların en yoğun olduğu 3 ilçe ise Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece olarak açıklandı.

"AVRUPA YAKASI DAHA FAZLA ZARAR GÖRECEK"

Prof. Dr. Naci Görür, İBB'nin yaptığı çalışmaya ilişkin, "Bu doğru bir teşhistir. Avrupa Yakası zemin itibariyle, jeolojik formasyonlar itibariyle deprem kaynağı ile olan ilişkisine göre Asya yakasından daha fazla zarar göreceği de bir gerçektir. Bu da bize gösteriyor ki İstanbul'u bir an önce deprem dirençli hale getirmek için çalışmaların başlanması, yürütülmesi gerekir. İBB'nin bu çalışmasına katılıyorum. İstanbul'da deprem gözetildiği zaman en fazla dikkat edilecek, özen gösterilecek ilçeler arasında Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt ve bu tarihi yarımada Fatih o yöreler Zeytinburnu var. Şimdi burada tabii önemli olan buraların deprem dirençli hale getirmek için gerekli çalışmaların ve hemhal bir an önce başlatılması gerekir. Neden bu bölgeler daha fazla hasar alır? Çünkü bu bölgede demin dediğim gibi zemin, çok göreceli olarak iyi durumda değil. Keza bu bölgede zeminden dolayı diyelim kayma, göçme, sıvılaşma depremin büyük etkisini arttırma olayları yaygın olabilir. Bu bölgelerde, onun için böyle zeminlerde depremin bir anlamda zararını arttıran birimlerin olduğu yerde tabii ki depremin şiddeti de fazlalaşıyor. Depremin şiddeti fazla olunca yıkım fazlalaşıyor" dedi.

Kaynak: DHA
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