Prof. Dr. Naci Görür: "Bugünkü Deprem ile Bu Yörede Enerjinin Büyük Ölçüde Boşaldığını Düşünüyorum. - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Naci Görür: "Bugünkü Deprem ile Bu Yörede Enerjinin Büyük Ölçüde Boşaldığını Düşünüyorum.

23.11.2022 08:49
Prof. Dr. Naci Görür: "Bugünkü Deprem ile Bu Yörede Enerjinin Büyük Ölçüde Boşaldığını Düşünüyorum.

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin “Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a (Kuzey Anadolu Fayı) bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir” dedi.

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Düzce'de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF'a (Kuzey Anadolu Fayı) bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir" dedi.

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Görür, bu depremle birlikte bölgedeki enerjinin büyük ölçüde boşaldığını söyledi. Görür'ün sosyal medya hesabından Düzce'deki depreme ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Arkadaşlar, geçmiş olsun. Depremi Saat 04: 30'dan beri takip ediyorum. Daha sonra bilgi vereceğim. Şu ana kadar malum şeyler oluyor. Biliyorsunuz deprem olur olmaz medyaya çıkmama kararım var. Sevgiyle

"DEPREM MUHTEMELEN GÖLYAKA-SARIDERE ARASINDA KIRILMAMIŞ KD-GB UZANIMLI KISIMDA OLDU"

Sarıdere-Gölyaka/Düzce'de 6,0 deprem oldu. 1999 depremleri KAF'ın (Kuzey Anadolu Fayı) bu kesimini Bolu Tüneline kadar kırmıştı. Biz bu hattın Bolu kesiminin de kırılmasını beklediğimize dair bir tweet atmıştık. Bugünkü deprem muhtemelen Gölyaka-Sarıdere arasında kırılmamış KD-GB (kuzey doğu – güney batı) uzanımlı kısımda oldu.

"BUGÜNKÜ DEPREM İLE BU YÖREDE ENERJİNİN BÜYÜK ÖLÇÜDE BOŞALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Arkadaşlar, Düzce'de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF'a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir. Sevgiyle."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500

Naci Görür, Deprem, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Naci Görür: 'Bugünkü Deprem ile Bu Yörede Enerjinin Büyük Ölçüde Boşaldığını Düşünüyorum. - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
09:43 Büyük İstanbul depremi bu ilçeleri vuracak! Uzmanlar 7.5'lik deprem için üstüne basarak uyardı
09:05 Depremi fırsat bildiler! Vatandaşlar kendini sokağa atınca bir çok eve hırsız girdi
08:53 Düzce'de yaşanan sarsıntı beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi? Profesör kafa kurcalayan soruyu cevapladı
08:53 Rıdvan Dilmen'in iddiası gerçek oluyor! Fenerbahçe rekor satışla çok konuşulacak
08:28 Dünya Kupası'na damga vurdular! Suudi taraftarlardan stat çıkışı Messi'yi sinirlendirecek davranış
08:18 Düzce muhabiri, depremi anlatmak için bağlandığı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
08:14 Seren Serengil'in ortaya attığı iddialara isyan eden Hadise'ye Seda Bakan'dan destek
07:52 Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı! İşte bölgeden gelen son görüntüler
07:29 Masalar hareket etti, dolaplar devrildi! Deprem anı saniye saniye kamerada
05:07 Depreme uykusunda yakalanan vatandaşlar kendilerini sokağa attı, ısınmak için ateş yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2022 09:47:35. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Naci Görür: "Bugünkü Deprem ile Bu Yörede Enerjinin Büyük Ölçüde Boşaldığını Düşünüyorum. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement