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Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bu stres değişimi Marmara'da deprem olmayı kolaylaştırıyor - Son Dakika

Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bu stres değişimi Marmara'da deprem olmayı kolaylaştırıyor

19.01.2022 13:44
Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bu stres değişimi Marmara'da deprem olmayı kolaylaştırıyor

Ege Denizi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.4'lük deprem sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ürperten açıklama geldi. Görür, "Bu stres değişimi ise Marmara'da deprem olmayı kolaylaştırıyor. Bir anlamda bardağı taşıran son damla gibi" dedi.

Ege Denizinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.4'lük deprem sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir açıklama geldi. Yunanistan'daki depremin Marmara'da stres değişimine yol açacağını ve deprem olmasını kolaylaştıracağını ifade eden Prof. Dr. Görür, "Bir anlamda bardağı taşıran son damla gibi" dedi.

"BİR ANLAMDA BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA GİBİ"

Geçtiğimiz günlerde Ege Denizinde Yunan karasında meydana gelen depremle ilgili Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu. Depremin 1999 yılında Marmara'da olan depremin meydana geldiği fay hattı üzerinde meydana geldiğini dile getiren Prof. Dr. Görür, "Yunanistan'da olan deprem aynı fay zonu içinde olduğu için o faydan açığa çıkan dalgalar Marmara'ya doğru gelip stres değişimine neden olur. Bu stres değişimi ise Marmara'da deprem olmayı kolaylaştırıyor. Bir anlamda bardağı taşıran son damla gibi" dedi.

"MARMARA'DA BİR DEPREM BEKLİYORUZ"

Son günlerde peş peşe depremler yaşanmaya başladı. Yunanistan Halkidiki Yarımadasında 5,4'lük depremi, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde ise AFAD'ın verilerine göre 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Art arda gelen depremleri Marmara bölgesi için değerlendiren Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Yunanistan'da olan deprem Marmara için çok şey ifade ediyor. Ancak bugün Kayseri'de olan deprem Marmara için pek fazla bir şey ifade etmiyor. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da olan deprem 5, 4 büyüklüğünde oldu. Bu deprem orta derecede bir depremdi. Fakat depremin olduğu yer bizim 1999 depremlerinin olduğu Kuzey Anadolu Fay Zonunun içerisinde yer alıyor. Yani deprem ana karaya yakın ama Kuzey Ege çukurluğu içinde oldu. Bu çukurluk Yunanistan'dan başlar Ganos Fayına kadar devam eder. Oradan da Marmara'ya girer. Dolayısıyla Yunanistan'da depremi Kuzey Anadolu fayının en batı ucunda oldu. Bu durum bizler için önemli çünkü biz Marmara'da da bir deprem bekliyoruz. Bu deprem de Marmara'ya yakın" dedi.

"FAYDAN ÇIKAN DALGALAR MARMARA'DA STRES DEĞİŞİMİNE SEBEP OLUYOR"

Açıklamalarına devam eden Prof. Dr. Naci Görür',"Yunanistan'da olan deprem aynı fay zonu içinde olduğu için o faydan açığa çıkan dalgalar Marmara'ya doğru gelip stres değişimine neden olur. Bu stres değişimi ise Marmara'da deprem olmayı kolaylaştırıyor. Bir anlamda bardağı taşıran son damla gibi. Örneğin, Marmara'da 12 Ağustos 1999 depremi olduktan 3 ay sonra Yunanistan'da 6 üzerinde bir deprem oldu ve Yunanistan'da çok sayıda insan öldü. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da olan depremse 1999 yılında Marmara'da olan depremin meydana geldiği fay hattı üzerinde oldu." ifadesine yer verdi.

Kayseri'de meydana gelen depreme de değinen Prof. Dr. Görür, "Kayseri'de meydana gelen deprem Ecemiş fayında oldu. Bu Ecemiş fayının en önemli özelliği ise nükleer santralın bulunduğu Akkuyu'nun yakınlarına kadar uzanmasıdır" diye konuştu. Deprem odaklı bir kentsel dönüşüm demek kentin bütün bileşenlerini depreme hazır hale getirmek demektir' diyen Prof. Dr. Görür, "Kentin bileşeni dediğimiz zamanda halkı, alt yapıyı, yapı stokunu, çevreyi ve ekonomiyi saymak lazım. Yani siz bir kentte kentsel dönüşüm yapacaksanız bu saydığım 5 parametreyi deprem için güvenli hale getirmelisiniz. Sadece yapı stoku yaparak kentsel dönüşüm yapıyorum diyemezsiniz. Türkiye'de genellikle bu yapılıyor. Ben bu duruma müteahhitlik projesi gözüyle bakıyorum" sözlerine yer verdi.

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Naci Görür, Yunanistan, Marmara, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bu stres değişimi Marmara'da deprem olmayı kolaylaştırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bu stres değişimi Marmara'da deprem olmayı kolaylaştırıyor - Son Dakika
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