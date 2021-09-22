Üye Girişi
Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz - Son Dakika

Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz

22.09.2021 08:52
Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz, System.String[]

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat'ta meydana gelen 4.3 ve Malatya'daki 3.3 büyüklüğündeki son depremler hakkında konuştu. Tokat'taki deprem için "Bu yörede en son büyük bir deprem (7,0) 1942 yılında oldu. 3 bin kişi öldü, 6 bin 300 kişi yaralandı. Bu bölgede bu büyüklükte bir depremi daha uzun bir zaman için beklemiyoruz" ifadelerini kullanan Görür, Malatya depremi içinse "Bu bölgede gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bilim Akademi Üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat ve Malatya'da meydana gelen depremlerle ilgili görüşlerini paylaştı.

BÖLGEDEKİ SON DEPREM 1893 YILINDA

Malatya'daki depremin fay zonunda olduğunu, bu zonun Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile olan kesişim bölgesinde yer aldığını belirten Görür, "Bu zonun DAF ile olan kesişim bölgesinde ve DAF üzerinde (Erkenek-Çelikhan) gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz" dedi. Görür, söz konusu bölgede en son meydana gelen depremin 1893 yılında olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili korkutan uyarı: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz
Naci Görür'ün Malatya depremini değerlendirirken paylaştığı harita.

"TOKAT'TA BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUZ"

Tokat'taki Niksar ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Görür, "Bu deprem malüm, Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde. Bu yörede en son büyük bir deprem (7,0) 1942 yılında oldu. 3 bin kişi öldü, 6 bin 300 kişi yaralandı. Bu bölgede bu büyüklükte bir depremi daha uzun bir zaman için beklemiyoruz" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili korkutan uyarı: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz
Naci Görür'ün Tokat depremini yorumlarken paylaştığı harita.
Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz

Naci Görür, Malatya, Tokat, Ölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu'nda, Brezilya Sağlık Bakanı'nın korona testi pozitif çıktı 09:40 Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu'nda, Brezilya Sağlık Bakanı'nın korona testi pozitif çıktı Beşiktaş ve Adana Demir maçında kaos ortamı hakimdi! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart 09:32 Beşiktaş ve Adana Demir maçında kaos ortamı hakimdi! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı 09:01 Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı
Son sahnesi ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nda 08:11 Son sahnesi ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nda "Hikmet" ölüyor mu? BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup 08:02 BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi 23:16 DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor 21:22 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı 19:13 Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı

Son Dakika Haberleri
09:42 Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti
09:40 Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu'nda, Brezilya Sağlık Bakanı'nın korona testi pozitif çıktı
09:37 Malezya'da maymun çeteleri, yavru köpeği rehin aldı
09:32 Beşiktaş ve Adana Demir maçında kaos ortamı hakimdi! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart
09:09 37 milyon 845 bin liralık zarara uğratan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi
09:00 Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı
08:52 Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz
08:11 Son sahnesi ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nda "Hikmet" ölüyor mu?
08:06 Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak
07:19 Merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi 1 hafta ertelendi
Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti         
09:43
Malezya'da maymun çeteleri, yavru köpeği rehin aldı Malezya'da maymun çeteleri, yavru köpeği rehin aldı         
09:38
37 milyon 845 bin liralık zarara uğratan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi 37 milyon 845 bin liralık zarara uğratan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi         
09:10
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
08:17
Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak         
08:06
BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya hitap etti: Tahammülümüz kalmadı BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya hitap etti: Tahammülümüz kalmadı         
07:18
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti         
22:08
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm         
17:45
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 09:56:50. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement