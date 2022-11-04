İzmir depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Yarın daha büyüğü gelebilir - Son Dakika
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İzmir depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Yarın daha büyüğü gelebilir

04.11.2022 14:47

İzmir'i vuran 4,9 büyüklüğündeki deprem için dikkat çeken bir uyarıda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından, "Hazır mıyız? Haritadan görüyorsunuz her taraf kırmızı, yarın daha büyüğü gelebilir. Merkezi ve yerel yönetimler bir araya gelmeli ve ülkemizi depreme hazırlamalıdır. Artık günümüzde depremi minimum zararla atlatmak mümkündür. Depremde toplu kayıp kader değil, aymazlıktır" paylaşımında bulundu.

İzmir'de gece saatlerinde yaşanan 4,9 büyüklüğündeki deprem şehirde büyük korku yarattı. Sarsıntı sırasında yaşadığı panik nedeniyle kalp krizi geçiren bir vatandaşın hayatını kaybettiği İzmir'de depremde yaralanan 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

PROFESÖRDEN KORKUTAN UYARI

Türkiye, İzmir'de yaşanan depremin yarattığı hasarı konuşurken Bilim Akademisi üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"DEPREMİN NEREDE OLDUĞUNA YOĞUNLAŞTIK AMA..."

Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, Bugün İzmir/Buca'da 5,1 deprem oldu. MTA canlı fay haritasında deprem Dağkızılca Fay Zonu ile ilgili gözüküyor. Bu fay Gediz Grabeninin güney sınır fayından ayrılıyor ve Buca yakınından geçiyor. Şimdi depremin nerede olduğuna yoğunlaştık ama asıl önemli olan depreme…

"MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLER BİR ARAYA GELİP ÜLKEYİ DEPREME HAZIRLAMALI"

Hazır mıyız? Haritadan görüyorsunuz her taraf kırmızı, yarın daha büyüğü gelebilir. Merkezi ve yerel yönetimler bir araya gelmeli ve ülkemizi depreme hazırlamalıdır. Artık günümüzde depremi minimum zararla atlatmak mümkündür. Depremde toplu kayıp kader değil, aymazlıktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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Naci Görür, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Yarın daha büyüğü gelebilir - Son Dakika

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