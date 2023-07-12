Prof. Dr. Naci Görür'den önemli uyarı: Marmara'da minimum 7.2 ile 7.6'ya varacak deprem bekliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Naci Görür'den önemli uyarı: Marmara'da minimum 7.2 ile 7.6'ya varacak deprem bekliyoruz

12.07.2023 08:23

Prof. Dr. Naci Görür, afetlerle ilgili katıldığı bir programda önemli açıklamalar yaptı. Marmara'da beklenen depremle ilgili konuşan Görür, "Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayının kuzey fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7.2 ile 7.6'ya varacak deprem bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa'da Gemlik Belediyesi'nin Afet Zararlarını Azaltma Çalıştayı'nda konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz. Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayının kuzey fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7.2 ile 7.6'ya varacak deprem bekliyoruz." dedi.

"YAPILAN ŞEY NE YAZIK Kİ OLDUKÇA AZ"

Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Afet Zararlarını Azaltma Çalıştayı'na katıldı. Marmara ve Bursa'nın deprem riskini değerlendiren Görür, "Dünyada hiçbir ülke bizim kadar depreme hazırlanmamıştır. Kütüphane rafları rapordan geçilmiyor. Depremde ne yapılması gerektiği ile ilgili yüzlerce rapor görürsünüz ancak yapılan şey ne yazık ki oldukça az. 1999 depreminin geleceği 70'li yıllardan belliydi. Uyarılarımızı ne aziz halkımız, ne yerel yönetimler, ne de merkezi hükümet duydu. Elazığ depremi ile alakalı da uyardık. Elazığ bizi alkışladı, deprem vurdu kimse bir şey yapmadı.

"7.6'YA VARACAK DEPREM BEKLİYORUZ"

Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz. Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayının kuzey fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7.2 ile 7.6'ya varacak deprem bekliyoruz. Gemlik ve Bursa için birinci derece depremden söz ediliyor bu iki faydan söz ediyoruz. Sizin için tek tehdit burası değil" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • ünal üci: Eyvah eyvah.... Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
  • Şbn Şbn: Al bi hezeyan daha her ay bir yeri işaret ediyor ama nasılsa ülkemizde 81 il var say say bitmez bununda inanırlığı kalmadı Cevap Yaz 5 26 Yayından Kaldır
  • mücahid: Bakın naci bey,sizin söyledikleriniz kimsenin umurunda değil!!ev sahipleri açgözlü para derdinde, ölen ölur kalan sağlar bizimdir!!99 depreminde 65 bin insan öldu,25 bin dediler.Herkes para pesinde,hükumetde vergi peşinde, türkiye de insan hayatının bir önemi yok!! Cevap Yaz 25 2 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Naci Görür, Marmara, Deprem, Bursa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Prof. Dr. Naci Görür'den önemli uyarı: Marmara'da minimum 7.2 ile 7.6'ya varacak deprem bekliyoruz - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Serdar Ortaç'ın klibinde kullanılan tabut çalındı
10:53 Serdar Ortaç'ın klibinde kullanılan tabut çalındı! Hırsızın notu pes dedirtti: Anı olarak aldım
10:49 Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Tanju Özcan, vatandaşları CHP Genel Merkezi'ne çağırdı: Saat 17.00'de buluşalım
10:45 Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Tanju Özcan'dan vatandaşlara çağrı: Saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde buluşalım
10:34 Alopeci Universal hastalığına yakalanan Hakan Gündoğar, son halini paylaşıp içini döktü
10:29 Ünlü gazeteci Hakan Gündoğar, Alopeci Universal hastalığına yakalandı! Son halini paylaşıp içini döktü
10:17 Saadet ve Gelecek Partisi, ilk grup toplantısı için bir arada: Millet 'Önümüze güçlü bir alternatif koyamadınız' dedi
10:13 Saadet ve Gelecek Partisi'nden ilk grup toplantısı: Millet 'Önümüze güçlü bir alternatif koyamadınız' dedi
10:02 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ile yaşadığı taciz davasını anlattı: Davet ettiğinde evine gitseydim aramızda bir şey olabilirdi
09:58 Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak Ece Ronay çıkışı: Davet ettiğinde evine gitseydim aramızda bir şey olabilirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 11:12:08. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Naci Görür'den önemli uyarı: Marmara'da minimum 7.2 ile 7.6'ya varacak deprem bekliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement