Prof. Dr. Nail Kır, Fenerbahçe YDK Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Prof. Dr. Nail Kır, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nde Nisan 2021 tarihinde yapılması gereken Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanlık seçimi, konoravirüs salgını sebebiyle Nisan 2022 tarihine ertelenmişti. Sarı-lacivertli kulübün YDK üyelerinden Prof. Dr. Nail Kır, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, "Yönetim Kurulumuz, Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısının 18-19 Haziran, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25-26 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacağını duyurmuştur. Dolayısıyla Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçiminin ertelenmesinin gerekçesi de ortadan kalkmıştır. Kulübümüze yakışan şekilde ilk fırsatta yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimi için adaylığımı ilan eder, camiamızın bilgilerine arz ederim" dedi.