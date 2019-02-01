Prof. Dr. Necdet Çağıl Konferans Verecek

Erzincan İl Müftülüğü ve Erzincan İmam Hatip Okulları Platformu tarafından organize edilen etkinlikte Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Çağıl konferans verecek.

Erzincan İl Müftülüğü ve Erzincan İmam Hatip Okulları Platformu tarafından organize edilen etkinlikte Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Çağıl konferans verecek.



Erzincan İl Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirilecek olan ve konuşmacı olarak katılacak olan Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Çağıl Kur'an'ın Fert ve Toplum hayatına etkileri konulu konferans verecek. Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin 8 Şubat Cuma günü Erzincan İl Müftülük salonunda gerçekleştirilecek olan Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Çağıl'ın konuşmacı olarak katılacağı Kur'an'ın Fert ve Toplum hayatına etkileri konulu konferansa tüm Erzincanlıları davet etti. - ERZİNCAN

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