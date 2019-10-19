Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu'na "Çelik Yapılar Oscarı"
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu'na 'Çelik Yapılar Oscarı'

Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu'na "Çelik Yapılar Oscarı"

29 dakika önce

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu, Avrupa'nın çelik yapılar konusunda "Bilim Oscarı" kabul edilen Charles Massonnet Ödülü'ne layık görüldü.

Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu'na

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu, Avrupa'nın çelik yapılar konusunda "Bilim Oscarı" kabul edilen Charles Massonnet Ödülü'ne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu, Charles Massonnet Ödülü'nü 14 Ekim'de, Brüksel'de düzenlenen törenle aldı.

Charles Massonnet Ödülü, 4 Nisan 1996'da vefat eden Prof. Charles Massonnet anısına 1998 yılından bu yana düzenleniyor. Ödül, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından, yapısal çeliğin gelişimine bilimsel ve teknik destek vermiş, ECCS'in bir teknik komitesinde başkan veya sekreter ya da daimi üye olarak çalışmış veya çalışmakta olan seçkin bilim insanlarını takdir etmek amacıyla veriliyor.

Avrupa'nın çelik yapılar konusunda bilim Oscar'ı kabul edilen Charles Massonnet Ödülü için 28 Ağustos'ta Prof. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu aday gösterilmiş, ECCS Yönetim Kurulu'nun Paris'te yaptığı toplantıda, 2019 Charles Massonnet Ödülü'nün Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu'na verilmesi kararlaştırılmıştı.

Yeditepe Üniversitesi, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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