Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Antalya'da konferans verecek - Son Dakika
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Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Antalya'da konferans verecek

24.03.2022 12:26
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Antalya'da konferans verecek

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 25 Mart'ta "Aile İçi İletişim" konulu konferans verecek.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 25 Mart'ta "Aile İçi İletişim" konulu konferans verecek.

Antalya Valiliği, Antalya Sağlıklı Yaşam Derneği - SAYAD ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "Dört Mevsim Güzel İnsan Olmak" sosyal inovasyon model projemiz kapsamında düzenlenen konferansa Tarhan, konuşmacı olarak katılacak.

"Aile İçi İletişim" konulu konferans, Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 25 Mart saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

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Üsküdar Üniversitesi, Nevzat Tarhan, Antalya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Antalya'da konferans verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Antalya'da konferans verecek - Son Dakika
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