Prof. Dr. Nilay Şahin: "Küçücük bir yara görseniz bile hekime müracaat edin"

BALIKESİR - Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilay Şahin, basit yaraların bazen insanı ölüme kadar götürdüğünü belirterek, "Aman yara deyip geçmeyin" uyarısında bulundu.

Balıkesir Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilay Şahin, yaraların insan sağlığına çok önemli hasarlar verdiğini ve hatta ölüme kadar götürdüğünü belirterek, "Yara bildiğimiz gibi vücutta cildin bozulması neticesinde ortaya çıkan patolojik bir süreçtir, olaydır. Bunun birçok sebebi vardır. Şeker hastalığından tutun, damar hastalıklarına kadar; mesela bir varis zamanla ülsere dönüşebilir. Ciltte ülser yapabilir. ya da özürlü, felçli, ya da yatağa bağımlı hastalarda yatmaya bağlı olarak çeşitli yaralar çıkabilir. ve bu son yıllarda daha çok arttı, artmasının en önemli sebebi yaşlı nüfusun artması. Yaşlılarda yara daha çabuk gelişiyor. Diğer bir unsur da şeker hastalığının artmasıdır. Duymuşsunuzdur, şeker hastalarında çok kolay yara gelişir ve bu yaralarının iyileşmesi diğer insanlara göre daha zordur. Peki, e yapmak gerekir? Yaralara hemen müdahale ettirmeliyiz. Çünkü yara kendi kendine iyileşmez. Bu tür açılmış yaraların çoğu iyileşmez, mutlaka bir bakım gerektirir. Hatta daha kötüye gider, yara derinleşir. Hatta yara kemiğe kadar gider. Bir bakarsınız kemik önünüzde" şeklinde konuştu.

"Küçücük bir yara görseniz bile hekime müracaat edin"

Prof. Dr. Şahin, basit bir yaranın dahi büyük sıkıntılara sebebiyet verebileceğini belirterek, "Bunun dışında ayrıca bu yara bölgeleri enfekte olabilir. Biz hekimler, enfeksiyon kemiğe bir yerleşti mi artık mezarda iyilik hali bekleriz. Bu safhaya gelmeden küçücük bir yara fark etseniz bile hemen hekiminize başvurmanızı tavsiye edebilirim. Yara çok farklı sebeplerden, basıdan (yatak yarası), şeker hastalığından, damar hastalıkları ateşli silah ve bıçak yaralamalarından meydana gelebilir olduktan sonra hekime başvuracaksınız ve tedaviniz başlayacak. Çok çeşitli tedavi şekilleri var ve farklı hekimler ilgileniyor. Enfeksiyon hastalıklarından tutun, plastik cerrahi, ortopedi ve fizik tedavi gibi farklı alanlar bu hastalıkla ilgileniyorlar" dedi.

Prof. Dr. Şahin, "Yara bakımı sempozyumu düzenliyoruz"

Yaranın ve yaralanmaların tedavilerinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, "Biz de bu çerçevede çağımızın büyük sorunlarından biri olan yara ilgili olarak Yaraya çok yönlü bakış sempozyumu düzenledik. Neden çok yönlü? Çünkü çok farklı hastalarda görüldüğü için farklı hekim arayışı olmak zorunda kalınıyor. 'Yara Bakımına Çok Yönlü Bakış Sempozyumu' düzenlemeye karar verdik. Bu sempozyumu Düzce'de valilik çatısı altında Sağlık Müdürlüğü ile birlikte İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, Balıkesir Üniversitesinden Prof Dr. Nilay Şahin ve Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'la birlikte 4-5 Ekim tarihinde düzenlemeye karar verdik. Bu sempozyumun ikincisini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yapacağız. İnşallah herkes için faydalı olan bir sempozyum olur" diye konuştu.