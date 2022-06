Prof. Dr. Nükhet Hotar DEÜ'nün 4 yılını değerlendirdi

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü'nde 4'üncü yılını tamamlayan Prof. Dr. Nükhet Hotar, gazetecilerle bir araya gelerek üniversitenin 4 yıllık yatırım, proje ve hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pandemi şartlarını da kapsayan 4 yıllık süreçte bilimsel alanda yapılan çalışmaların yanı sıra birçok uluslararası çalışmaya da imza attıklarının altını çizen Prof. Dr. Hotar, " Selçuk'ta gıda laboratuvarını 8 ayda bitirdik, diş hastanemizi son teknolojik cihazlarla açtık, Kiraz'da veterinerlik fakültemizi hayata geçirdik, Aliağa'da mesleki ve çevresel hastalıklar hastanemizi 1 yıl içinde bitireceğiz. 2 bin 500 kişilik yurt projemiz başlıyor" dedi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, rektörlük binasında gazetecilerle bir araya gelerek basın toplantı düzenledi. DEÜ'de 4'üncü yılını tamamlayan Prof. Dr. Hotar, üniversitenin uluslararası anlamda önemli bir kurum olduğunu belirtti. DEÜ hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hotar, "3 büyük kampüsümüz var. Türkiye'de ilk 5, İzmir'de birinci sıradayız. 15 yerleşkemiz, 10 enstitümüz, konservatuvarımız, 47 araştırma merkezimiz, 2 tane sağlık uygulama araştırma merkezimiz var. Diş hekimliği fakültemizi yeni kurmamıza rağmen, hastanemizi de açtık. Son model, özel sağlık kurumlarında bile olmayan cihazlarımız var. Üniversitemizde 60 bin öğrencimiz var, 2 bin 500'e yakın da yabancı öğrencimiz var. Yabancı öğrenci almak bizim öğrencilerimizin kontenjanına engel değil hem dünya gelişimi hem YÖK'ün aldığı karar gereği tüm üniversiteler yabancı kontenjan ayırıyor, biz bu kontenjanı dolduramadık, sınavları var, kriterleri var. Sayımız her zaman ayrılan kontenjanın 4'te, 5'te biri gibi gidiyor. 106 ülkeden öğrencimiz var. Haksızlığa uğramışız gibi demeyeyim de sanki, sadece 1 ülkeden öğrenci geliyor ya da her isteyen girebiliyor gibi algı oluşturmak isteniyor, bu da üniversitemize yazık. Dünyanın her yerinden öğrencimiz var. Yaklaşık 7 bin 500 lisans öğrencimiz var. Harvard Üniversitesi sadece lisansüstü öğrencilerden oluşmaktadır. Biz de lisans üstü öğrenci sayımızı artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bilimsel araştırma projelerini de anlatan Prof. Dr. Hotar, "Üniversitemiz köklü bir üniversite, daha önceki yönetici ve hocalarımızın ciddi çalışmaları var. Biz son 4 yılı biraz anlatmak istiyoruz. Türkiye'de de tek olan kanser araştırmalarında çok önemli olan bilim dallarını kurduk. Yaşlanan nüfusumuzun buna yönelik ihtiyaçları var. Daha yaşlı bir nüfusla karşılaşmadan önce bu çalışmalarımızı yaptık. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezlerimizi açtık. Bu tip uygulamalar çok ehil olmayan ellerde de yapılabiliyor. Biz bu bilimsel temelli yapılabilsin diye merkez haline getirdik. Tıbbi estetik ve kozmetoloji merkezimizi açtık. Estetik uygulamalar çok gündemde, dolgudan başlayan, saç ekimine giden uygulamalar çok yaygın, bunların da insanların hasar görmemesi ve mağdur olmaması için ehil ellerde yapılması gerekiyor. Uyku bozuklukları epilepsi gözlem merkezimizi dünya standartlarında yeniledik. Yaklaşık 60 laboratuvarımız var, bunlardan bir tanesi deprem gözlem merkezi. Laboratuvarlarımızın bir kısmı sadece bölgemizde değil ülkemizde tek. Selçuk'ta gıda laboratuvarı açtık, bu laboratuvarı 8 ayda tamamladık. Deprem Araştırma Uygulama Merkezimiz, deprem olduğunda İzmir'deki tüm akredite hocalar merkezimizde çalışmalarını yaptılar" ifadelerini kullandı.DEÜ, SAĞLIK BAKANLIĞINDAN 100 ÜZERİNDEN 97,67 PUAN ALDIDEÜ'nün bin 200 yataklı bir hastane olarak verdiği hizmetten dolayı Sağlık Bakanlığı 'ndan 100 üzerinden 97,67 puan aldığını ifade eden Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Gerçekten özveriyle çalışan sağlık personeli kadromuz var. 'Doktorlar muayenehane açabilir' yasasından sonra, yaklaşık 100 doktorumuz hızlıca muayene açtı, bir kısmı mesai saatlerinde hastanemizde de görev yapmakta. Bir geçiş süreci yaşadık, şu an hasta memnuniyeti iyi diye düşünüyoruz. DEPARK, sağlık temasıyla kurulmuş, sağlık turizmi alanında önemli çalışmalar yapıyor. 27 ülke ile 76 akademik iş birliğimiz bulunmaktadır. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının 8 tanesinde üniversitemiz yer aldı. İklim, çevre, sıfır atık konularında da öncü olmaya devam edeceğiz. 18 akredite programımız var, üniversitemizin tüm birimlerine 0 atık temel belgesi aldık. Çevre, enerji ve gıda yönetim sistemleriyle ilgili ISO belgemiz var. İzmir'de ilk veteriner fakültemizi Kiraz ilçesinde açtık. Kiraz'da büyükbaş hayvancılığın yüzde 10'u yapılıyor. Türkiye genelinde, bir açık laboratuvar gibi Kiraz. Yarıdan fazlası kız öğrencilerden oluşuyor. Orada uygulama alanları geliştirdik. Buzağılara ilişkin eğitim ve aşı programı yaptık. 'Evcil hayvanlarda korona geçer mi' projesi yapıldı. Konaklama sorunları çözüldü. Orayı hayvancılık üssü yapmayı hedefliyoruz" dedi.'KENDİ BÜTÇEMİZLE 2 BİN 500 YATAKLI YURT YAPIYORUZ'

Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversitenin kampüsü olan birçok ilçede yurt çalışmaları yapıldığını bunun yanı sıra dönem başındaki yurt talebi doğrultusunda üniversite misafirhanesinin de yurda çevrildiğini kaydetti. Üniversitenin kendi imkanlarıyla 2 bin 500 kişilik yurt projesine başladığını, KYK tarafından da üniversite kampüsüne 3 bin kişilik yurt yapımı gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Hotar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilgi işlem altyapımızı yeniledik. Teknoloji Geliştirme Bölgemizin yüzde 60 büyümesini gerçekleştirdik. Yüzde 60 daha çok kamu kurumlarının sağladığı istisnalardan faydalanılacak. Öğrenci dostu üniversite olmak hedefimiz var. Yurtlarımıza yönelik çalışmalar yaptık, misafirhanelerimizi yurda çevirdik, yemekhanelerimizi, mutfağımızı yeniledik. Bize ulaşan ciddi yurt ya da yemek sorunu olmadı öğrencilerimiz tarafından. 3 bin yataklı öğrenci yurdu yapımının da ilk adımını attık, KYK bizim kampüsümüzde yapacak. Kampüslerimizin olduğu ilçelerimizde de yurt çalışmalarımızı başlattık. Kendimize ait bir yerde de 2 bin 500 yataklı yurdumuzun da bürokratik aşamalarını geçtik. Spora destek veriyoruz, birçok kuruluş bizim yerlerimizi tercih ediyor, biz de paylaşıyoruz."'210 BİN HASTAYA HİZMET SUNDUK'Pandemi sürecinde tedavi ve önleme çalışmaları kapsamında, öğrencilerin yanı sıra kamuya verilen hizmetleri aktaran Prof. Dr. Hotar, "Salgınla mücadele bitmedi ama şiddeti azaldı. Kovid-19 tanı merkezi kurduk, dünyayla eş zamanlı plazma tedavisini başlattık. Dezenfekte çalışmaları yaptık, yapmaya devam ediyoruz, dezenfektan ve kolonya ürettik, maskematikler kurduk. Yaklaşık 210 bin hastaya hizmet sunduk. Kamuoyu bilgilendirme sistemimizi kurduk, hala devam ediyor. BAP destekli proje çağrılarında bulunduk" diye konuştu.'TÜRK BAYRAKLARI VE BAYRAKBİLİM MÜZESİNİ AÇTIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Önümüzdeki 20 yılın projeksiyonunu ve özeti' konulu uluslararası konferansını yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Hotar, "Bakanlarımızın katılımıyla, 'Sınır alanlarda güvenlik algısı: AB, Orta Doğu ve Rusya'daki Fırsatlar ve Zorluklar' başlıklı uluslararası konferansta, bugün Yunanistan'la yaşananları geçen yıl konuştuk. Savunma Bakanlığı'nın katıldığı sempozyumlar yaptık. Türkiye'nin ilk Bayrakbilim ve Türk Bayrakları müzemizi Sayın Mustafa Şentop'un katılımıyla açtık. Şu an çok sayıda ziyaretçi alıyor. Cumhurbaşkanımızın gönderdiği bir fors var. Çok değerli bir müze, ilk ve tek olmasıyla gurur duyuyorum. Antik döneme ışık tutan çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.'ENGELSİZ ÜNİVERSİTE ENGELSİZ TOPLUM'Özellikle çocuklar açısından engelli akranlarını tanımalarını ve içselleştirmelerini sağlamak amacıyla yapılan projeler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hotar, "Engelsiz üniversite engelsiz toplum alanında çalışmalar yaptık. YÖK'ten bu konuda 8 ödülümüz oldu. 'Eylül Bebek' projemizle, çocuklarımızın engelli arkadaşlarını tanımasını hedefledik. Pilot uygulamalarda akran reddinin sıfıra indiği sonuç alındı. Milli Eğitim ile protokol yaparak tüm Türkiye'de uygulamayı düşünüyoruz" dedi.'KÖRFEZİN TEMİZLENMESİ İÇİN HAYALET AĞLAR PROJESİNİ BAŞLATTIK'Çevre ve sürdürülebilirlik alanında da birçok çalışmaya imza atıldığını kaydeden Prof. Dr. Hotar, "İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için hayalet ağlar projemizi başlattık. Güneş enerji sistemlerimizi hayata geçiriyoruz, tüm kampüslerimizde kurulmaya başladı. Üniversitemizin enerji ihtiyacının yüzde 80'inin güneşten karşılayacağız. 2021 yılı toplam yatırımı 195 milyon, 2022 yılı için 200 milyonluk yatırım öngörüyoruz, yıl sonuna kadar yüzde 90'ını tamamlamış olacağız. Diğer üniversitelere oranla gerçekleştirme oranımız yüksek" diye konuştu.