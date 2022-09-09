PROF. DR. NURETTİN YİYİT: PANDEMİ TEMBELLİĞE İTTİ - Son Dakika
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PROF. DR. NURETTİN YİYİT: PANDEMİ TEMBELLİĞE İTTİ

09.09.2022 09:57
PROF. DR. NURETTİN YİYİT: PANDEMİ TEMBELLİĞE İTTİ

ÇAM ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, organ ve kan bağışı çağrısı yaptı.

ÇAM ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, organ ve kan bağışı çağrısı yaptı. Türkiye'de şu an 27 bine yakın organ nakli bekleyen olduğunu belirten Yiyit, "Pandemi bazı konularda bizi tembelliğe itti. Kan bağışı anlamında bir unutkanlığımız başladı. Kızılay stoklarımız erimeye başladı. Hastanelerde ameliyat anlamında kan ihtiyacı doğmaya başladı. Biz de kan verme konusunda tekrar eski günlere dönme ve o bizim kan verme konusundaki arzulu vatandaşlarımızın arzusunu alevlendirmek istiyoruz" dedi.

Maltepe Orhangazi Parkı'nda, 8-11 Eylül tarihleri arasında Karabük Tanıtım Günleri düzenleniyor. Etkinlik alanında Kızılay ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin kan ve organ bağışı standı açıldı. Etkinliğe katılan ziyaretçilere, pandemi nedeniyle kan bağışı sayısındaki düşüşün tersine çevrilmesi gerektiği ve organ bağışının önemi konusunda bilgi verdi. Standı ziyaret edenlere ayrıca vücut kitle indeksi ölçümü yapıldı.

"GEÇEN YIL TANITIM GÜNÜNDE BİR HASTANE KADAR ORGAN BAĞIŞI ALDIK"

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, " İstanbul'un güzel bir rengi var. Her hafta sonu bir il, kendi güzelliğini İstanbullulara aktarıyor. Karabük günleri de 4 gün sürecek. Ben de Karabüklü olduğum için hemşehrilerim beni davet ettiler. Biz de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak burada stant açtık. Ülkemizde sayıları 27 bine ulaşan organ bekleyen vatandaşımız var. Onların bu acılı bekleyişine son vermek adına anlamlı bir katkı sunacağız. Yüksek sayıda ziyaretçi bekliyoruz. Bu ziyaretçilerimizi organ bağışına teşvik edeceğiz. Geçen yıl ki Karabük günlerinde, bir yıllık hastanenin aldığı bağış kadar bağış almıştık. Bu defa daha yüksek bağış almayı planlıyoruz. Diğer bu konu, özellikle bu organ bağışında şunu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz yardımı seven bir ülkeyiz. Ama toprak olacak olan organlarımızın bir başkasına can olmasına müsaade etmemiz adına, bir farkındalık oluşturacağız. Pandemi bazı konularda bizi tembelliğe itti. Kan bağışı anlamında bir unutkanlığımız başladı. Kızılay stoklarımız erimeye başladı. Hastanelerde ameliyat anlamında kan ihtiyacı doğmaya başladı. Biz de kan verme konusunda tekrar eski günlere dönmek, vatandaşlarımızın bu konudaki arzusunu alevlendirmek istiyoruz. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızdan da kan bağışı alacağız. Bir başka şey de standımızda bir diyetisyen arkadaşımızın eşliğinde yağ kitlesi ölçümü, vücut kitle indeksinin ölçümüyle ilgili bir çalışmamız olacak. Diyet önerilerimiz olacak" diye konuştu. Karabük Üniversitesi'nden de çok sayıda öğrencinin standı ziyaret ettiğini belirten Yiyit, "Çok ciddi sayıda yabancı öğrenci okuyor. Onların birçoğu da bugün buradalar ve standımızı gezdiler. Özellikle aralarında tıp, hemşirelik, fizyoterapistlik okuyanlar, bize yakın olanlar da standımızı ziyaret etti. Onların da özellikle organ bağışı ve kan bağışı standımıza ilgi göstermesi hoştu" dedi.

Görüntü dökümü---------------------------Tanıtım gününden görüntü-Stanttan görüntü-Prof. Dr. Nurettin Yiyit ile röp-Kan bağışı yapan bir vatandaş-Vatandaş ile röportaj-Standı ziyaret eden Karabük Üniversitesi öğrencileri-Stanttaki transfüzyon doktoru ile röp-Genel ve detay


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Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Güncel, Son Dakika

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