Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Pandemi tembelliğe itti - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Pandemi tembelliğe itti

09.09.2022 10:48
Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Pandemi tembelliğe itti

ÇAM ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, organ ve kan bağışı çağrısı yaptı.

ÇAM ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, organ ve kan bağışı çağrısı yaptı. Türkiye'de şu an 27 bine yakın organ nakli bekleyen olduğunu belirten Yiyit, "Pandemi bazı konularda bizi tembelliğe itti. Kan bağışı anlamında bir unutkanlığımız başladı. Kızılay stoklarımız erimeye başladı. Hastanelerde ameliyat anlamında kan ihtiyacı doğmaya başladı. Biz de kan verme konusunda tekrar eski günlere dönme ve o bizim kan verme konusundaki arzulu vatandaşlarımızın arzusunu alevlendirmek istiyoruz" dedi.

Maltepe Orhangazi Parkı'nda, 8-11 Eylül tarihleri arasında Karabük Tanıtım Günleri düzenleniyor. Etkinlik alanında Kızılay ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin kan ve organ bağışı standı açıldı. Etkinliğe katılan ziyaretçilere, pandemi nedeniyle kan bağışı sayısındaki düşüşün tersine çevrilmesi gerektiği ve organ bağışının önemi konusunda bilgi verdi. Standı ziyaret edenlere ayrıca vücut kitle indeksi ölçümü yapıldı.

"GEÇEN YIL TANITIM GÜNÜNDE BİR HASTANE KADAR ORGAN BAĞIŞI ALDIK"

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, " İstanbul'un güzel bir rengi var. Her hafta sonu bir il, kendi güzelliğini İstanbullulara aktarıyor. Karabük günleri de 4 gün sürecek. Ben de Karabüklü olduğum için hemşehrilerim beni davet ettiler. Biz de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak burada stant açtık. Ülkemizde sayıları 27 bine ulaşan organ bekleyen vatandaşımız var. Onların bu acılı bekleyişine son vermek adına anlamlı bir katkı sunacağız. Yüksek sayıda ziyaretçi bekliyoruz. Bu ziyaretçilerimizi organ bağışına teşvik edeceğiz. Geçen yıl ki Karabük günlerinde, bir yıllık hastanenin aldığı bağış kadar bağış almıştık. Bu defa daha yüksek bağış almayı planlıyoruz. Diğer bu konu, özellikle bu organ bağışında şunu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz yardımı seven bir ülkeyiz. Ama toprak olacak olan organlarımızın bir başkasına can olmasına müsaade etmemiz adına, bir farkındalık oluşturacağız. Pandemi bazı konularda bizi tembelliğe itti. Kan bağışı anlamında bir unutkanlığımız başladı. Kızılay stoklarımız erimeye başladı. Hastanelerde ameliyat anlamında kan ihtiyacı doğmaya başladı. Biz de kan verme konusunda tekrar eski günlere dönmek, vatandaşlarımızın bu konudaki arzusunu alevlendirmek istiyoruz. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızdan da kan bağışı alacağız. Bir başka şey de standımızda bir diyetisyen arkadaşımızın eşliğinde yağ kitlesi ölçümü, vücut kitle indeksinin ölçümüyle ilgili bir çalışmamız olacak. Diyet önerilerimiz olacak" diye konuştu.

Karabük Üniversitesi'nden de çok sayıda öğrencinin standı ziyaret ettiğini belirten Yiyit, "Çok ciddi sayıda yabancı öğrenci okuyor. Onların birçoğu da bugün buradalar ve standımızı gezdiler. Özellikle aralarında tıp, hemşirelik, fizyoterapistlik okuyanlar, bize yakın olanlar da standımızı ziyaret etti. Onların da özellikle organ bağışı ve kan bağışı standımıza ilgi göstermesi hoştu" dedi.


YORUMLAR
500
PROF. DR. NURETTİN YİYİT: PANDEMİ TEMBELLİĞE İTTİ PROF. DR. NURETTİN YİYİT: PANDEMİ TEMBELLİĞE İTTİ PROF. DR. NURETTİN YİYİT: PANDEMİ TEMBELLİĞE İTTİ PROF. DR. NURETTİN YİYİT: PANDEMİ TEMBELLİĞE İTTİ
Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Pandemi tembelliğe itti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:02 İbrahim Tatlıses'in "20 senedir adını anmadım" dediği Asena'nın son halini görenler tanımakta zorluk çekti
10:54 Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'le olan ilginç anısı: Türkiye'ye karşı çok ilgiliydi, Kur'an tilavet ettirdi
10:51 Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü
10:51 Gram altının fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
10:38 Bartın'da feci cinayet! 2 gün önce tahliye olan adam boşanmak isteyen eşini öldürdü
10:36 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,24 seviyesinden işlem görüyor
10:19 Ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen hakkında "ikametgahını taşıdı" iddiası! İstanbul'dan Bodrum'a aldırmış
10:17 Seçmene reddedemeyeceği bir teklifle geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi 2023 seçimi için stratejisini belirledi
10:03 Kanalda cesedi bulunan genç kızın 18 yaşındaki Yaren olduğu belirlendi
10:06 Geceyi 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle tamamladık: Alınan sonuçlarla Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında yeri değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 11:04:34. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Pandemi tembelliğe itti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement