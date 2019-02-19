Prof. Dr. Nurullah Genç, Edebiyat Buluşmaları'na Katılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dil Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen, "Edebiyat Buluşmalarına" bu ay Şair ve Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç katılıyor. "Sanat ve Edebiyat" adlı söyleşi 22 Şubat Cuma günü saat 19.00'da KBB Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilecek.

EDEBİYAT BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Dil Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen, "Edebiyat Buluşmaları" devam ediyor. Kasım ayından bu yana her ay bir yazarın katıldığı "Edebiyat Buluşmaları" vatandaşları, ünlü yazar ve edebiyatçılar ile buluşturuyor.

3 ROMAN 10 ŞİİR KİTABI

Sohbet ortamında gerçekleştirilen söyleşilerin bu ayki konuğu Şair ve Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç. 1983 Yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Prof. Dr. Genç, aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Yine aynı üniversiteden 1984'te asistan, 1995'te doçent, 2001 yılında da profesör unvanlarını aldı. Şu anda İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Genç'in, 3 roman ve 10 şiir kitabı bulunuyor.

PLANLAMA VE STRATEJİK YÖNETİM KİTAPLARI DA VAR

Yıllardır işletme yönetimi kapsamında pek çok işletmeye danışmanlık yapan Genç, proje uygulama ve stratejik planlama alanlarında da hizmet vermekte. Zirveye Götüren Yol: Yönetim, Yönetim El Kitabı, Başarı Bedel İster, Yönetim ve Organizasyon, Kalite Liderliği, Ortaklık Kültürü mesleki eserleri de bulunan yazar 1999 Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Şairi Ödülü sahibi.