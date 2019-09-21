Prof. Dr. Nurullah Genç'ten "Başarı Bedel İster" konulu konferans

KÜTAHYA - Kütahya 'nın Simav ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı Simav Temsilciliği ve Simav Belediyesi tarafından, Şair ve Akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç 'in katılımı ile "Başarı Bedel İster" konulu bir konferans düzenlendi.

Simav Fen Lisesi konferans salonunda, gençlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansa, Simav Belediye Başkan Vekili Fatih Kalay, TÜGVA Simav İlçe Temsilcisi öğretmen Tamer Çınkı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Ak Parti Simav İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, Okul ve Kurum Müdürleri, öğrencilerle gençler katıldı.

Şair öğretmen Turan Akbulut'un tarafından, öz geçmişi anlatılan Şair ve Akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç, başarının yeniden sorgulanması, değerlendirilmesi ve gençlerimize kazandırılması gerektiğini belirtti. İnsanlığın büyük bir karanlık içinde olduğunu, ve bu karanlık dünyada bir ırmağın sevdalı sularından insanlığa göz kırpan incilerin çıkarılması gerektiğini, bunun için başarmaktan başka çare olmadığını ifade etti.

2 saatlik konferansın dikkat çeken bölümlerinde, başarının bedel istediğini anlatan Genç " Sevgili öğrenciler ve aziz dostlar, başarmak zorundayız. Başarı bedel ister. Bunun için de yapmamız gerekenler var. Bunlardan birincisi tedricen hareket etmek zorundayız. Birden bire başarı olmaz. Adım adım ve sabırla, gereğini yaparak gideceksiniz. Yıllar geçecek şimdi 20 yaşında iseniz, 40 yaşınızda bakacaksınız ki başka bir dünyadasınız, kendi dünyanız değişmiş. Buna tedricilik diyoruz. Bir de tecrit var o da soyutlama. Herkesle aynı anda bütün hayatınızı yaşama imkanına sahip değilsiniz. Arkadaşlıklarınızı, ailenizi, kardeşliklerinizi, tüm ilişkilerinizi gözden geçirmek, 20 yıllık kurguya uygun duruma getirmek zorundasınız, buna tecrit diyoruz. Soyutlayacaksınız kendinizi, Hem her yerde bulunup, Simav'ın sokaklarında dolaşıp, eğlenip, yeyip, içip, hem de büyük başarılar gösteremezsiniz. Kendinizi o başarıya hapsederken bir takım meseleleri hayatınızdan ayıklayacaksınız, bir takım meseleleri de öne çıkaracaksınız. Bazı hususları öne çıkaracaksınız, buna tecrit veya soyutlama diyoruz. Kendinizi soyutlayacaksınız ve o hedefe doğru yürüyeceksiniz. Yetenek olmayınca başarılmıyor. İkincisi de bilgi. Okumadan bilgi sahibi olamazsınız. Size tavsiyem, kulaktan dolma bilgiden uzak durun" dedi.

Bilgi, yetenek, tecrübe ve istek konuları üzerinde örnekler veren Genç, cesaretli ve sabırlı olunması gerektiğini vurgulayıp, kendi hayatından örnek alınacak ilginç kesitler anlattı.

Konferans sonunda, Prof. Dr. Nurullah Genç'e, TÜGVA Simav Temsilcisi Tamer Çınkı tarafından teşekkür plaketi verilirken, Simav Belediye Başkan Vekili Fatih Kalay tarafından ise, ziyaret anısı hediyeleri takdim edildi. Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle program sona erdi.