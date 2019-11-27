Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Nurullah Genç'ten "Başarı Bedel İster" konferansı
Son Dakika Yaşam Prof. Dr. Nurullah Genç'ten 'Başarı Bedel İster' konferansı - Son Dakika

Prof. Dr. Nurullah Genç'ten "Başarı Bedel İster" konferansı

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Fikir Atölyesi ve Münazara Kulübü tarafından düzenlenen "Başarı Bedel İster" başlıklı konferans, Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Nurullah Genç'ten

Anadolu Üniversitesi Fikir Atölyesi ve Münazara Kulübü tarafından düzenlenen "Başarı Bedel İster" başlıklı konferans, Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirildi.


Çok sayıda öğrencinin ilgiyle takip ettiği konferansta şair Prof. Dr. Nurullah Genç, başarıya giden yolda dikkat edilmesi gereken noktaları, kendi bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Kendi yaşantısından örneklerden yola çıkarak insanın hayat mücadelesinin birçok yönüne değinen Prof. Dr. Genç, hikayelerle süslediği konuşmasında; toplumun refahı için, planlı bir şekilde çalışan, hedefleri olan, tarihini, kültürünü ve kendisini tanıyan insanlar olmanın önemine vurgu yaptı.


"Yanlış usulle doğru sonuca ulaşılamaz"


Konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Prof. Dr. Nurullah Genç, "Eskilerin çok güzel bir sözü vardır: 'Kem alat ile kemalat olmaz', yani doğru bir yöntem belirlemezseniz, usulünüz yanlış olursa doğru sonuca varma imkanınız yoktur. Mutlaka usulünüzü doğru belirlemelisiniz ki doğru bir sonuca ulaşabilirsiniz. İnsanı özgürleştirip neredeyse tanrılaştıracak kadar yüceltirken küçülten ve kendi içine hapseden modern çağın, insanı koparan anlayışına değil; insanı birbirine yaklaştıran ve gönülleri birleştiren bir anlayışa sahibiz. Onun için bizim usulümüz, kendi medeniyetimize ait bir metottur ki, bu metodun ne olduğunu düşünmeden de doğru sonuca varmamız mümkün değildir" dedi.


"Hayalleri olmayanların geleceği olmaz"


Başarının ön koşulunun hayal kurmak olduğunu belirterek hayalin önemine değinen Prof. Dr. Nurullah Genç, şöyle konuştu:


"Hayalleri olmayan insan, yelkenliye benzer. Yelkenliler hareket etmek için dışarıdan bir rüzgar beklemek zorundadır. Hayalleri olan bir insan ise vapurlara benzer. Onlar hareket edecek gücü kendi içindeki motordan alırlar. Onların dışarıdan bir rüzgar beklemesi gerekmez. ve hayat denizine çıktıklarında yelkenliler geri kalırlar; çünkü onlar dışarıdan bir rüzgar beklerken vapurlar kendi içlerindeki güçle harekete geçerler ve hedefe ulaşırlar. Eğer başarılı olmak istiyorsak bedel ödemek zorundayız ve ancak içimizden gelen güç ve enerjiyle bu bedeli ödeyebiliriz." - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Nurullah Genç, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:19 Kaynak: İHA
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