Prof Dr. Oğuz Özyaral, Covid-19'u yenerek taburcu oldu - Son Dakika
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Prof Dr. Oğuz Özyaral, Covid-19'u yenerek taburcu oldu

6 saat önce

Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof Dr. Oğuz Özyaral, Covid-19'u yenerek Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesinden alkışlarla taburcu oldu.

Prof Dr. Oğuz Özyaral, Covid-19'u yenerek taburcu oldu, System.String[]

Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof Dr. Oğuz Özyaral, Covid-19'u yenerek Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesinden alkışlarla taburcu oldu.


Geçtiğimiz günlerde korona virüs şüphesi nedeniyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesine başvuran ve 12 gündür korona virüs tedavisi gören Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof Dr. Oğuz Özyaral, virüsü yenmeyi başardı. Sağlığına kavuşan 64 yaşındaki Özyaral, bugün hastane çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.


Hastane çıkışı basın mensuplarına süreç boyunca neler yaşadıklarını anlatan Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof Dr. Oğuz Özyaral, "Öncelikle herkese şunu söylemek istiyorum. Kendilerini bu anlatılanlar konusunda iyi hissetmeyenlerin hastanelere müracaat etmesi gerekiyor. Ben başhekimimizi aradım çünkü ani ve çok anormal bir ateşle karşılaştım. Semptomlar hiçbir zaman birbirini tutmuyor, kişiden kişiye değişiyor. Yaşım 64, dolayısıyla bu bir panik değil bir tedbirdi. Hemen hastaneye geldim tomografi yaptılar. Sonuçlara bakıldıktan sonra yatış işlemi yapıldı" diye konuştu.


Doğru beslenmenin önemine vurgu


Sağlıklı bünyenin hastalığı yenmede önemli rol oynadığına dikkat çeken Özyaral, "Süreçte yaşam kalitesi çok önemli. Ben uyku düzenine çok önem veriyorum. Her zaman söylediğim gibi 'ne yersen osun' dedim hayatım boyunca. Dolayısıyla çok doğru beslendiğimi düşünüyorum. Bu yaşta diyabet ve bir takım rahatsızlıklarım olmasına rağmen bu yaşımda bunu yenmem önemli. Tabi ki hocamızın yaptığı uygulamalar çok başarılıydı, devletin imkanları çok doğru ve yerindeydi. Ama şahsım olarak da hiç tütün ürünleri ve alkol kullanmıyorum ve bağışıklığı güçlendirecek bir diyet programın var. Bunlar sizi ayakta tutan en önemli unsurlar oluyor" ifadelerine yer verdi.


"İki aşamalı tedaviyi atlatan hocamız virüsü yendi ve sağlığına kavuştu"


Tedavi sürecini aktaran Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Fatih Velibeyoğlu ise "Zorlu bir süreç geçirdik. Bugün değerli bilim insanı Oğuz Özyaral hocamızı taburcu ediyoruz. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Gerçekten zorlu bir süreçti. Tedavi sürecinde iki aşamalı tedaviyi atlatan hocamız virüsü yendi ve sağlığına kavuştu. Bundan sonraki aşamada hocamızı evde yaklaşık 10 izolasyonla kontrol altında tutacağız hocamızı. Devletimizin tedavilerle ilgili sağladığı birçok imkan var. Hastalarımızın durumuna göre bu tedaviyi uygulamaktayız. Başarılı sonuçlar da alıyoruz. Oğuz hocamızda bunlardan biridir. Hocamızın sağlığına kavuşması hem biz sağlık çalışanlarının motivasyonlarını arttırdı hem de hastalara moral kaynağı oldu" dedi.


Ünlü Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof Dr. Oğuz Özyaral, daha sonra hastane çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden evine uğurlandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Mimar Sinan, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:59 Kaynak: İHA

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