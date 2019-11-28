Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Oğuz Tekin, The Archer Huntington Ödülü'nü alan ilk Türk oldu
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Oğuz Tekin, The Archer Huntington Ödülü'nü alan ilk Türk oldu - Son Dakika

Prof. Dr. Oğuz Tekin, The Archer Huntington Ödülü'nü alan ilk Türk oldu

6 saat önce

Amerikan Nümismatik Derneği (ANS), bu yıl The Archer Huntington Ödülü'ne, "antik sikkeler ve metroloji" üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Tekin'i layık gördü.

Prof. Dr. Oğuz Tekin, The Archer Huntington Ödülü'nü alan ilk Türk oldu, System.String[]

Amerikan Nümismatik Derneği (ANS), bu yıl The Archer Huntington Ödülü'ne, "antik sikkeler ve metroloji" üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Tekin'i layık gördü.

Koç Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eski Yunan ve Roma Nümismatiği üzerine yaptığı çalışmaların tanınması amacıyla Amerikan Nümismatik Derneği Mütevelli Heyeti'nin seçtiği Prof. Dr. Tekin, New York'ta düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Archer M. Huntington'ın nümerik matematiğe yaptığı katkıları onurlandırmak amacıyla her yıl verilen The Archer Huntington ödülünün sahibi olan Prof. Dr. Oğuz Tekin, 1918 yılından bu yana verilen ödülü kazanan ilk ve tek Türk oldu.

Son 10 yıldır Anadolu kökenli terazi ağırlıkları üzerine çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Oğuz Tekin, kariyerine British Museum'ın yayımladığı daha sonra Uluslararası Akademiler Birliği programına alınarak desteklenen Sylloge Nummorum Greaceorum (SNG) projesinin Türkiye Proje Editörü olarak başladı.


Günümüze kadar meslektaşlarıyla birlikte ondan fazla SNG cildi hazırlayan Tekin, son 10 yıldır yürüttüğü Corpus Ponderum Antiquorum et Islamicorum projesiyle arkeolojinin unutulmaya yüz tutmuş en önemli kamusal araçlarından biri olan terazi ağırlıklarını yeniden gündeme taşıdı.

Yurt içi ve yurt dışındaki pek çok kamu müzesiyle özel koleksiyonlarda yer alan terazi ağırlıklarının teşhis, tarihlendirme ve yayınının yanı sıra yurt dışındaki bilimsel toplantılara katılan Tekin'in nümismatik ve terazi ağırlıkları konusunda yayımlanmış 30'dan fazla kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.

Tekin, 2017'den itibaren üniversiteye bağlı bir araştırma merkezi olan Antalya'daki Suna& İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nin ( AKMED) de direktörlüğünü yürütüyor.

AKMED'de "Nümismatik Yaz Okulu" düzenleyen Tekin, her yıl yurt içi ve yurt dışından 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen programda, sikkenin icadından Bizans İmparatorluğu'nun sonuna kadar olan dönemde basılmış antik sikkeler ve para tarihi ele alıyor.

Koç Üniversitesi, Oğuz Tekin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi
Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı? Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 19:13:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Oğuz Tekin, The Archer Huntington Ödülü'nü alan ilk Türk oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]