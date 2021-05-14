Prof. Dr. Oğuztürk anlattı: "Covid-19 mu, bahar alerjisi mi?" - Son Dakika

Prof. Dr. Oğuztürk anlattı: "Covid-19 mu, bahar alerjisi mi?"

14.05.2021 10:22

Prof. Dr. Oğuztürk anlattı: "Covid-19 mu, bahar alerjisi mi?" Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: "Polenler Mayıs ayında pik düzeye ulaşabilecek şekilde havada dolaşmaya başladılar" "Alerjik astım ve alerjik rinitte kişilerde ateş durumu söz konusu değil" Prof. Dr.

Prof. Dr. Oğuztürk anlattı: "Covid-19 mu, bahar alerjisi mi?"

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk:

"Polenler Mayıs ayında pik düzeye ulaşabilecek şekilde havada dolaşmaya başladılar"

"Alerjik astım ve alerjik rinitte kişilerde ateş durumu söz konusu değil"

ANKARA - Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Kişinin ağır bir şekilde öksürüğü varsa, hastanın baş ağrısı varsa, vücutta genel bir halsizlik, kırgınlık durumu söz konusu ise tat ve koku almada sorun varsa, ishali varsa ve bunlardan daha önemlisi ateş durumu var ise bu hastanın Covid-19 hastalığı açısından ciddi bir şekilde araştırılması ve PCR testinin yapılması gerekiyor" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, özellikle mayıs ayı ile beraber polenlerin daha fazla yayıldığı bir zaman diliminde, polen alerjisi, bahar alerjisi ve alerjik astım gibi rahatsızlıkların Covid-19 ile farklarını açıkladı. Bazı şikayetlerin benzer olması nedeniyle alerjik reaksiyonları olan, alerjisi nükseden vatandaşların 'acaba Covid mi oldum' şeklinde sorular ile kendilerine başvurduğunu vurgulayan Prof. Dr. Oğuztürk, bu şikayetler ile kendilerine başvuran hastaların öykülerini dinledikten sonra gerekli tetkiklerin yanı sıra PCR testi yaparak kesin sonuca varıldığını söyledi. Prof. Dr. Oğuztürk özellikle alerjik rinitte, alerjik astımda ve polen alerjisi durumlarında ağır öksürük olmadığını, alerjik astım ve alerjik rinitte kişilerde ateş durumunun söz konusu olmadığının altını çizdi.

"Acil servisimize 'bende bazı şikayetler var acaba Covid oldum mu diye' geliyorlar"

Özellikle tam kapanma döneminde hastanelerin ana giriş kapısının acil servisler olduğunu belirten Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Hastanelerin ana giriş kapısı acil servisler. Bizim acil servise de özellikle Mayıs ayında havaların ısındığı şu günlerde polenlerin havada dolaşmasının pik yaptığı, en yüksek seviyeye ulaştığı şu günlerde bazı kişiler acil servisimize 'bende bazı şikayetler var acaba Covid oldum mu diye' geliyorlar. Kişilerin bahar alerjisi (alerjik rinit), polen alerjisi hatta alerjik astım gibi şikayetlerinin olması neticesinde biz onların öykülerini inceleyerek Covid olup olmadıkları konusunda onları tespit edecek tarzda bir yaklaşım sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Polenler Mayıs ayında pik düzeye ulaşabilecek şekilde havada dolaşmaya başladılar"

Bahar alerjisi olarak bilinen alerjik rinitin, alerjik astımın ve polen alerjisinin bazı etkilerinin Covid-19 belirtileri ile benzer olduğunu ancak belirgin farkların da olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Oğuztürk, "Şimdi polenler Mayıs ayında pik düzeye ulaşabilecek şekilde havada dolaşmaya başladılar ve bu anlamda alerjik rinit ve alerjik astım şikayetlerini oluşturabilecek bir sürece maalesef sebebiyet veriyorlar. Bu özelliklerdeki kişilerde bazı şikayetler oluyor. Eğer polen burun bölgesini etkileyecek bir durum oluşturmuşsa burun akıntısı, burunda kızarıklık, hapşırma ve benzeri şikayetler karşımıza çıkıyor. Gözde etkilenme olabiliyor. Gözde kızarıklık, sulanma ve benzeri şikayetler karşımıza çıkabiliyor. Polenler akciğere kadar da ilerleyebiliyorlar. Bir hışırtılı solunum da öksürük de bu anlamda bu hastalarda oluşabiliyor" şeklinde konuştu.

"Alerjik astım ve alerjik rinitte kişilerde ateş durumu söz konusu değil"

Kişide alerjik bir durum mu yoksa Covid-19 mu olduğunun kesin kararının PCR testi ile verildiğini belirten Oğuztürk, "Bu şikayetlerle gelen kişilerde bizim ilk sorguladığımız durum, buna benzer şikayetleriniz önceki yıllarda da var mıydı diye soruyoruz. Eğer önceki yıllarda da benzer şikayetleri varsa sonuç itibariyle polen alerjisi şeklindeki bir sürecin yeniden aktive olduğu düşünülebilir. Ama bu şikayetlere ek olarak veya bu şikayetlerden daha ağır bir şekilde öksürüğü varsa, hastanın baş ağrısı varsa, vücutta genel bir halsizlik, kırgınlık durumu söz konusu ise tat ve koku almada sorun varsa, ishali varsa ve bunlardan daha önemlisi ateş durumu var ise bu hastanın Covid-19 hastalığı açısından ciddi bir şekilde araştırılması ve PCR testinin yapılması gerekiyor. Hiçbir zaman alerjik rinitte, alerjik astımda ve polen alerjisi durumlarında bu şikayetler olmaz, öksürük ağır değildir. Artı alerjik astım ve alerjik rinitte kişilerde ateş durumu söz konusu değildir. Kişinin bu ayrımını yapması konusundaki desteğimizle ve PCR testiyle Covid-19 olup olmadığı ile ilgili kesin sonuca ulaşabiliyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Oğuztürk anlattı: Covid-19 mu, bahar alerjisi mi?
Prof. Dr. Oğuztürk anlattı: Covid-19 mu, bahar alerjisi mi?
Prof. Dr. Oğuztürk anlattı: Covid-19 mu, bahar alerjisi mi?
Prof. Dr. Oğuztürk anlattı: Covid-19 mu, bahar alerjisi mi?

Koronavirüs, Mayıs, Astım, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Oğuztürk anlattı: 'Covid-19 mu, bahar alerjisi mi?' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

8-0 skorlu meşhur 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsaneleri birbiriyle atıştı 8-0 skorlu meşhur 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsaneleri birbiriyle atıştı Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti "Gazze'ye kara harekatı başlattık" diye İsrail ordusu, geri adım attı: Teyit edemeyiz İntihar girişiminde ilginç anlar: Oktay Kaynarca'yı çağırın İntihar girişiminde ilginç anlar: Oktay Kaynarca'yı çağırın BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
10:13 Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti
09:58 Görenler telefona sarıldı! Gökyüzünde beliren ateş gökkuşağı büyük heyecan yarattı
09:56 "Gazze'ye kara harekatı başlattık" diye İsrail ordusu, geri adım attı: Teyit edemeyiz
09:52 Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak
09:47 Koronavirüs aşısı yaptırmayı teşvik etmek isteyen ABD, 8.5 milyon liralık piyango başlattı
09:44 BM Genel Sekteri, Gazze çağrısında bulundu: Düşmanlıklar derhal durdurulmalı
09:34 Babası uyurken evi ateşe verip, kayıplara karıştı
09:32 ABD'de dünyanın en büyük kripto borsası Binance'e soruşturma açıldı
09:30 İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı
09:09 BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı
Son Dakika: İstanbul, 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak Son Dakika: İstanbul, 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak         
10:34
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!         
10:16
Görenler telefona sarıldı! Gökyüzünde beliren ateş gökkuşağı büyük heyecan yarattı Görenler telefona sarıldı! Gökyüzünde beliren ateş gökkuşağı büyük heyecan yarattı         
09:58
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı         
09:30
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak         
21:43
Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor         
18:21
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!         
16:54
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu         
15:36
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı!         
14:53
Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı         
14:22
Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi         
14:20
Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı         
14:18
Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 10:41:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Oğuztürk anlattı: "Covid-19 mu, bahar alerjisi mi?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement