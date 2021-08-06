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Prof. Dr. Oğuztürk, "aşı olmayanlara PCR testi uygulaması"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Prof. Dr. Oğuztürk, "aşı olmayanlara PCR testi uygulaması"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

06.08.2021 11:28

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, toplumun sağlığının korunması için aşı olmayanların Kovid-19 taşıyıp taşımadıklarının düzenli kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, aşı yaptırmayanlara yönelik PCR testi uygulamasının salgınla mücadeleye...

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, toplumun sağlığının korunması için aşı olmayanların Kovid-19 taşıyıp taşımadıklarının düzenli kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, aşı yaptırmayanlara yönelik PCR testi uygulamasının salgınla mücadeleye katkı sağlayacağını vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yan yana oturulan otobüs, uçak gibi şehirler arası toplu taşıma araçları ile sinema, tiyatro gibi yerlerde Kovid-19 aşısı olmayanlardan PCR testi istenebileceğini açıkladı.

Henüz hayata geçirilmeyen uygulamaya başlanması durumunda, aşı olmayanlar, devlet hastanelerinde ücretsiz iki gün arayla PCR testi yaptırabilecek.

Oğuztürk, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmelerde, aşı olmak istemeyenlerin de toplumun sağlığının korunması için gayret göstermesi gerektiğinin altını çizerek, "Aşı yaptırmayanların, diğer insanlara sıkıntı vermeme adına hasta olup olmadığının sağlık sistemi tarafından düzenli şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda PCR testi uygulamasının Kovid-19'la mücadeleye aşı olmayanlar açısından katkı sağlayacağını düşünüyorum. Eğer o kişilerin PCR testi negatifse kısıtlamaların olmadığı bir yaşam tarzını devam ettirebilirler." dedi.

Oğuztürk, PCR testinin aşı olmayanları bireysel Kovid-19 tedbirlerine daha çok uymaya yönlendireceğini ifade ederek, şunları belirtti:

"Sosyal alanları kullanacak olan kişiler PCR testlerinin pozitif çıkma tereddüdünden dolayı bireysel tedbirlere uyma konusunda daha titiz olacaklardır. Bunun dışında, PCR testi uygulaması bu kişilerin sosyal alanlarda, kalabalık ortamlarda dolaşmalarını psikolojik olarak da kısıtlayabilir. Aşı olmayanlar, 'PCR testi yaptırdığımda pozitif çıkmaması için çok kalabalık ortamlara zaruri ihtiyacım yoksa gitmeyeyim' şeklinde ruh halinde de olabilir. Sosyal hareketlilik arttığında da bu kişiler hastalanırlarsa PCR ile ortaya çıkacağı için salgınla mücadeleye pozitif katkı sağlanacaktır."

"Uygulama, aşı tereddüdü olanların aşılanmasına destek verecek"

Vatandaşların iki gün arayla PCR testi olmak yerine aşı olmaya yönelebileceğine dikkati çeken Oğuztürk, "Tekrarlayan rutin işler bir süre sonra bıkkınlığa sebebiyet verebilir. Kovid-19'la mücadelenin başında insanlar bir ara 'Artık maske takmaktan sıkıldık' şeklinde bir ruh haline girmişti. Aynı şekilde 'Ben artık PCR testi yaptırmak istemiyorum, burnumun yabancı bir maddeyle temas etmesini istemiyorum.' şeklindeki ruh hali, 'artık ben aşı olayım da bu PCR testlerini yaptırmayayım' şeklinde aşıya teşvik edici bir davranış oluşturabilir. Uygulamanın bu açıdan da aşı tereddüdü olanların aşılanmasına destek vereceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Oğuztürk, uygulama hayata geçirilirse vaka sayılarının azalmasına katkı sağlayacağını böylece kısıtlamaların tekrar gündeme gelmesinin de önüne geçileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Oğuztürk, aşı olmayanlara PCR testi uygulaması na ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
Prof. Dr. Oğuztürk, aşı olmayanlara PCR testi uygulaması na ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
Prof. Dr. Oğuztürk, aşı olmayanlara PCR testi uygulaması na ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
Prof. Dr. Oğuztürk, aşı olmayanlara PCR testi uygulaması na ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

Ankara Şehir Hastanesi, COVIRAN Bereket, PCR Testi, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Oğuztürk, 'aşı olmayanlara PCR testi uygulaması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


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