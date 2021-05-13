Prof. Dr. Oğuztürk 'tam kapanma'nın kliniklere yansımasını açıkladı - Son Dakika

Prof. Dr. Oğuztürk 'tam kapanma'nın kliniklere yansımasını açıkladı

13.05.2021 12:13

Prof. Dr. Oğuztürk 'tam kapanma'nın kliniklere yansımasını açıkladı Prof. Dr. Oğuztürk: "2 hafta önceki vaka sayılarımıza göre şuan ki vaka sayılarımız yüzde 40 azalmış durumda" "Ben kısa bir süre sonra vaka sayılarının 10 binin altına düşeceği kanaatindeyim" Prof. Dr.

Prof. Dr. Oğuztürk 'tam kapanma'nın kliniklere yansımasını açıkladı

Prof. Dr. Oğuztürk: "2 hafta önceki vaka sayılarımıza göre şuan ki vaka sayılarımız yüzde 40 azalmış durumda"

"Ben kısa bir süre sonra vaka sayılarının 10 binin altına düşeceği kanaatindeyim"

ANKARA - Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Şuan itibariyle genel anlamda vaka düşüklüğünün ben Ankara Şehir Hastanesi Acil Kliniği özelinde de rakamlara yansıdığını söyleyebilirim. Şöyle bir durum söz konusu; bizim 3 hatta 2 hafta önceki vaka sayılarımıza göre şuan ki vaka sayılarımız yüzde 40 azalmış durumda" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, 29 Nisan günü başlayan ve 17 Mayıs'a kadar devam eden 'tam kapanma'nın hastanelere olumlu yansıdığını açıkladı. Büyüklük itibariyle dünyanın ikinci Türkiye'nin ise en büyük Acil Kliniği konumunda yer alan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde tam kapanma sonrası dönemde vaka sayılarının yaklaşık yüzde 40 oranında düştüğünü vurgulayan Prof. Dr. Oğuztürk, bu şekilde devam ederse kısa bir süre içerisinde 10 binli vaka sayılarının altına inileceğini vurguladı. Hastane doluluk oranlarında 'tam kapanma' sonrasında gözle görülür bir düşüş olduğunun altını çizen Oğuztürk, ayrıca sadece yatan hasta değil, hastaneye Covid şüphesi ile başvurunun da azaldığını söyledi.

"2 hafta önceki vaka sayılarımıza göre şuan ki vaka sayılarımız yüzde 40 azalmış durumda"

Tam kapanmanın etkilerinin Ankara Şehir Hastanesi'nde de gözle görülür bir şekilde hissedildiğini vurgulayan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Tam kapanmanın başladığı günden itibaren vaka sayıları ile ilgili ciddi anlamda düşüş söz konusu. Özellikle son birkaç gündeki bu düşüşler bizleri oldukça mutlu ediyor. 10 binli rakamları görüyoruz. Vefat eden insanlarımızın sayısı da 300'lü rakamların altına düşmüş durumda. Tabi ki bir miktar daha düşüşe ihtiyaç duyuluyor. Bu anlamda tedbirlere uyulması önem arz ediyor. Ama şuan itibariyle bu genel anlamda vaka düşüklüğünün ben Ankara Şehir Hastanesi Acil Kliniği özelinde de rakamlara yansıdığını söyleyebilirim. Şöyle bir durum söz konusu; bizim 3 hatta 2 hafta önceki vaka sayılarımıza göre şuan ki vaka sayılarımız yüzde 40 azalmış durumda. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği, tüm Covid-19 vakalarının ilk giriş kapısı hastanedeki, genel anlamda. Artı biz sadece Ankara şehrine hizmet vermiyoruz, Türkiye'nin muhtelif yerlerinden de hasta kabulümüz söz konusu. Bu anlamda buna rağmen bizim vaka sayılarımızın azaldığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Hem servis hem de yoğun bakım yatağı açısından herhangi bir sıkıntılı durum söz konusu değil. Biz bundan daha fazla sayıdaki hastalara profesyonelce hizmet ettiğimiz dönemleri de yaşadık. Şuan sağlık çalışanları olarak Covid-19 hastaları açısından çok da sıkıntılı bir durumun söz konusu olmamasının mutluluğunu yaşamaktayız" ifadelerini kullandı.

"Ben kısa bir süre sonra vaka sayılarının 10 binin altına düşeceği kanaatindeyim"

Alınan önlemler ile birlikte, vatandaşların da uyum göstermesi ve aşılamanın aktif bir şekilde devam etmesiyle günlük vaka sayılarındaki düşüşün bu şekilde devam edeceğinin altını çizen Prof. Dr. Oğuztürk, "Ben kısa bir süre sonra vaka sayılarının 10 binin altına düşeceği kanaatindeyim. İnşallah 5 binli rakamları da göreceğiz. Görmek de durumundayız. Eğer eskiye özlemi gidermeyi ve eski tarzda yaşamayı istiyorsak bu anlamda vakaların çok çok daha aşağı düşmesi gerekiyor. Aşı ile birlikte mutlaka tedbirlere uyum sürecini devam ettirmemiz gerekiyor. Bu herkes tarafından bilinen bir durum. Evet sonuç itibariyle biz 17 Mayıs sabahında eski normal dönemimizi yaşadığımız günlere uyanmayacağız. Bu anlamda da tedbirlerin kademeli bir şekilde esnetilmesi söz konusu. Bunda da yol gösterici en bilimsel değerler ne olacaktır? Hepimizin bildiği gibi günlük vaka sayısı, hastanelere yatış oranı ve günlük vefat eden insan sayısı doğal olarak insanların bir şekilde insanların tedbirlere uymasını azaltacak şekilde düşerse kademeli geçiş konusunda hızlı bir süreç bizi bekleyebilir. Tamamen bizim elimizde olan bir durum. İnşallah o iyi düşmüş değerleri hep beraber görürüz" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Oğuztürk 'tam kapanma'nın kliniklere yansımasını açıkladı
Prof. Dr. Oğuztürk 'tam kapanma'nın kliniklere yansımasını açıkladı
Prof. Dr. Oğuztürk 'tam kapanma'nın kliniklere yansımasını açıkladı
Prof. Dr. Oğuztürk 'tam kapanma'nın kliniklere yansımasını açıkladı

Şehir Hastanesi, Ankara, Mayıs, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Oğuztürk 'tam kapanma'nın kliniklere yansımasını açıkladı - Son Dakika


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