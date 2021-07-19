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Prof. Dr. Oğuztürk'ten 'bayram' uyarısı: "Kesinlikle orta yaşlı ve büyüklerimizi riske edecek davranışlardan uzak kalalım" - Son Dakika

Prof. Dr. Oğuztürk'ten 'bayram' uyarısı: "Kesinlikle orta yaşlı ve büyüklerimizi riske edecek davranışlardan uzak kalalım"

19.07.2021 13:02

Prof. Dr. Oğuztürk'ten 'bayram' uyarısı: "Kesinlikle orta yaşlı ve büyüklerimizi riske edecek davranışlardan uzak kalalım" Prof. Dr.

Prof. Dr. Oğuztürk'ten 'bayram' uyarısı: "Kesinlikle orta yaşlı ve büyüklerimizi riske edecek davranışlardan uzak kalalım"

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk:

"Bulaştırıcılık özelliği diğer varyantlara göre Delta varyantında yüzde 60 daha fazla"

"Biz eğer hızlandırılmış aşı uygulamasına geçmiş olmasaydık, şuan vakalar çok çok daha fazla olabilirdi"

"Aşı öldürmez ama Covid-19 hem öldürür hem de uzun vadede sıkıntı oluşturabilir"

ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Özellikle gençlerimizden rica ediyorum, bu bayramda da yaşlılarımıza ve orta yaşlılarımıza sevgi gösterisini temasla yapmayalım. Bayramlaşmayı daha çok uzak mesafede veya maske takılı bir şekilde gösterelim. Ama kesinlikle sarılma veya el öpme şeklinde orta yaşlı ve büyüklerimizi riske edecek davranışlardan uzak kalalım" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, vatandaşları Kurban Bayramında temastan kaçınmak konusunda uyardı. Prof. Dr. Oğuztürk, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Delta varyantının son dönemde yayılım eğiliminde olduğunu ve bu varyantın orijinal virüse göre yüzde 60 daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Oğuztürk, Delta varyantının yayılımının önüne geçmek amacıyla sosyal hareketliliğin önüne geçilmesi gerektiğini ve Kurban Bayramında oluşabilecek yoğun temas ortamından kaçınılması gerektiğini kaydetti. Oğuztürk ayrıca, aşılama programına dikkat çekerek, aşılama bu oranda ilerlemeseydi ağır hasta ve ölüm sayılarının çok daha fazla olabileceğini, aşı olmayan vatandaşların da aşılarını mutlaka olması gerektiğini kaydetti.

"Bulaştırıcılık özelliği diğer varyantlara göre Delta varyantında yüzde 60 daha fazla"

Kurban Bayramında bir sosyal hareketliliğin oluşacağını ve rehavetten uzak durulması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Virüsün sosyal hareketlilikten beslendiğini ve Temmuz'un başından itibaren de sosyal hareketliliğin arttığını biliyoruz. Bu anlamda vaka sayıları bir miktar artmış ve azalma eğiliminin de ortadan kalktığını görmüştük. Buna ek olarak, bizim şuan ki en büyük sıkıntılarımızdan birisi de varyant virüsün toplumda yaygın olma eğiliminde olması. Siz de takdir edersiniz ki bulaştırıcılık özelliği diğer varyantlara göre Delta varyantında yüzde 60 daha fazla. Bu da çok daha kısa süre içerisinde pozitif bir insandan diğerine virüsün bulaşma ihtimalini ortaya çıkarıyor. Bu da vaka sayılarının artmasındaki önemli nedenlerden biri olarak kabul edilmeli. Benim şahsi kanaatim, varyant virüslerin egemen olması, toplumdaki bu sosyal hareketlilikten çok daha riskli bir durum" ifadelerini kullandı.

"Biz eğer hızlandırılmış aşı uygulamasına geçmiş olmasaydık, şuan vakalar çok çok daha fazla olabilirdi"

Aşılama kampanyasının hızla ilerlediğini hatırlatan Oğuztürk, bazı bölgelerde düşük olan aşı oranına dikkat çekti. Oğuztürk, "Biz eğer hızlandırılmış aşı uygulamasına geçmiş olmasaydık şuan vakalar çok çok daha fazla olabilirdi. Hem vefat anlamında, hem de hastanelerin servis ve yoğun bakımına yatış anlamında çok daha yüksek rakamlar karşımıza çıkabilirdi. Şükür ki şuan itibariyle ivme kazanmış ve hızla ilerleyen bir aşı kampanyası var. Bizim Kurban Bayramı'ndaki bu toplumsal riskin artmasına karşın, hızlı bir şekilde aşılamayı hızlandırmamız gerekiyor. Şuan itibariyle biz ne kadar çok aşı olursak yeni vakaların olma ihtimalini de o kadar çok azaltmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Aşı öldürmez ama Covid-19 hem öldürür hem de uzun vadede sıkıntı oluşturabilir"

Pandemiden kurtuluşun aşı ile mümkün olduğunu ve bilimsel olarak aşıların güvenilirliğini kanıtladığına dikkat çeken Prof. Dr. Oğuztürk şunları kaydetti:

"Aşı karşıtı olan insanlara şu soruyu sormak gerekiyor, 'sizler covid-19 hastalığının iki yıl veya beş yıl sonra vücudunuzda herhangi bir komplikasyona, daha sonra oluşabilecek bir hasara neden olup olmadığına dair bize net bir cevap verebilir misiniz?' Tabi ki böyle bir şey olamaz. Covid-19 hastalığı tepeden tırnağa vücudun bütün organlarını sıkıntıya sokacak bir süreç işletiyor. Hiç aklınıza gelmeyecek hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Hal böyle iken, aşının da ciddi anlamda ölüm ve hastaneye yatış oranını düşürdüğü bilimsel olarak da açıklanmışken, insanların aşı ile yeniden karşılaşmadıkları ve aşı yüz yıllardır bilinen bir gerçekken ve pandemilerde insanlığın kurtuluşu olmuşken, şuan insanların aşı yaptırmamasının bizim pandemi ile mücadelede elimizi zayıflatacağını söyleyebiliriz. Şunu söylemem gerekiyor. Aşı öldürmez ama Covid-19 hem öldürür hem de uzun vadede sıkıntı oluşturabilir."

"Kesinlikle sarılma veya el öpme şeklinde, orta yaşlı ve büyüklerimizi riske edecek davranışlardan uzak kalalım"

Kurban Bayramında, kesim alanlarında oluşacak yoğunluklardan, bayram ziyaretlerinden ve büyükler ile yakın temastan kaçılması gerektiğine dikkat çeken Oğuztürk, "Varyant virüsler açık havalarda dahi siz sosyal mesafeye önem vermezseniz hastalığa sebep olabiliyor. Bu anlamda bu Kurban Bayramında da toplumumuzun bilinçli bir şekilde davranması gerekiyor ki bayram sonrası vakaları artmış bir şekilde görmeyelim. Kurban kesim yerlerinde öncelikli olarak profesyonel olarak kesim yapan insanların olduğu, hijyen kurallarına uyulmuş alanlarda bu kesim işlemlerinin yapılması gerekiyor. Eski bayramlarda olduğu gibi kurban kesim sürecinde etrafta kalabalık olmaması gerekiyor. Buna ek olarak bayram ziyaretinde özellikle yaşlılarımızı, yakın mesafeye gelip elini öpme veya sarılıp kucaklama şeklinde temas kurmayalım. Özellikle gençlerimizden rica ediyorum, bu bayramda da yaşlılarımıza ve orta yaşlılarımıza sevgi gösterisini temasla yapmayalım. Bayramlaşmayı daha çok uzak mesafede veya maske takılı bir şekilde gösterelim. Ama kesinlikle sarılma veya el öpme şeklinde orta yaşlı ve büyüklerimizi riske edecek davranışlardan uzak kalalım" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Oğuztürk'ten 'bayram' uyarısı: Kesinlikle orta yaşlı ve büyüklerimizi riske edecek davranışlardan uzak kalalım
Prof. Dr. Oğuztürk'ten 'bayram' uyarısı: Kesinlikle orta yaşlı ve büyüklerimizi riske edecek davranışlardan uzak kalalım
Prof. Dr. Oğuztürk'ten 'bayram' uyarısı: Kesinlikle orta yaşlı ve büyüklerimizi riske edecek davranışlardan uzak kalalım
Prof. Dr. Oğuztürk'ten 'bayram' uyarısı: Kesinlikle orta yaşlı ve büyüklerimizi riske edecek davranışlardan uzak kalalım

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Kurban, Bayram, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Oğuztürk'ten 'bayram' uyarısı: 'Kesinlikle orta yaşlı ve büyüklerimizi riske edecek davranışlardan uzak kalalım' - Son Dakika


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