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Prof. Dr. Oğuztürk uyardı: "Delta varyantı virüsünün baskın bir şekilde ülke genelinde vaka artışlarına sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz" - Son Dakika

Prof. Dr. Oğuztürk uyardı: "Delta varyantı virüsünün baskın bir şekilde ülke genelinde vaka artışlarına sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz"

06.08.2021 13:10

Prof. Dr. Oğuztürk uyardı: "Delta varyantı virüsünün baskın bir şekilde ülke genelinde vaka artışlarına sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz" "Aşırı kurallara uymama şeklindeki süreçte virüs bayram yaptı diyebiliriz" "İki doz aşı yapıldı olay bitti, böyle bir durum söz konusu değil" Ankara...

Prof. Dr. Oğuztürk uyardı: "Delta varyantı virüsünün baskın bir şekilde ülke genelinde vaka artışlarına sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz"

"Aşırı kurallara uymama şeklindeki süreçte virüs bayram yaptı diyebiliriz"

"İki doz aşı yapıldı olay bitti, böyle bir durum söz konusu değil"

ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Delta varyantı virüsünün baskın bir şekilde ülke genelinde vaka artışlarına sebebiyet verdiğini söylemek zorundayız. Delta varyantı, eski varyantlara göre bulaştırıcılık özelliği çok daha fazla olan, insanların kısa süre iletişim ve etkileşimde olmalarında bile hastalanma riskinin olduğu bir varyant. Bunun da vaka sayılarına ciddi anlamda tesir ettiğini ifade edebiliriz" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, son zamanlarda yaşanan vaka artışının, Kurban Bayramını da içine alan 9 günlük tatil döneminde oluşan sosyal hareketlilikten kaynaklandığını söyledi. Prof. Dr. Oğuztürk, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ayrıca Delta varyantının son dönemde ülke genelinde yayılım eğiliminde olduğunu ve bu varyantın orijinal virüse göre çok daha bulaşıcı olduğunu ve bu durumun vaka artışlarına da tesir ettiğini kaydetti. Oğuztürk, ayrıca aşılamanın önemine vurgu yaparken, iki doz aşı olmuş kişilerin sırası geldiğinde üçüncü dozlarını da olması gerektiğini, aşı olanların da hastalığı hafif atlatıyoruz diye rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi. Çift doz aşı olanların hastalığı hafif geçirdikleri için, virüsü yaymadıklarını düşünmelerinin yanlış olduğuna dikkat çeken Oğuztürk, aşılanmış bireylerin de pozitif çıkmaları durumunda kendilerini kesinlikle izole etmeye devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Bu aşırı kurallara uymama şeklindeki süreçte virüs bayram yaptı diyebiliriz"

Kurban Bayramı sonrasında vaka artışlarında yaşanan yukarı doğru ivmelenmenin hala devam ettiğini belirten Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Kurban Bayramının da içerisinde olduğu 9 günlük tatil döneminde, maalesef ülke insanları olarak kurallara uyma konusunda tam bir istikrar sağlayamadık. Bu anlamda bireysel tedbirlerin uygulanmasındaki eksiklikler ve aşılama sayılarında da istenilen düzeyde bir oranın oluşmaması. Maalesef o tatilin bitişi sonrasında vaka sayılarında artışa sebebiyet verdi. Vaka sayıları şuan itibariyle 25 binler seviyesinde. Bu bizim istemediğimiz bir rakam. Bu aşırı kurallara uymama şeklindeki süreçte virüs bayram yaptı diyebiliriz. Bunun yansımalarını da hep beraber görmekteyiz. Aslında bayram döneminde şehirlerarası seyahat ve sosyal hareketliliğin artması virüs için bulunmaz bir nimetti ve virüs de bundan faydalandı" ifadelerini kullandı.

"Delta varyantı virüsünün baskın bir şekilde ülke genelinde vaka artışlarına sebebiyet verdiğini söylemek zorundayız"

Delta varyantının, tüm dünyada olduğu gibi ülke genelinde de baskın hale gelmeye başladığına dikkat çeken Oğuztürk, "Delta varyantı virüsünün baskın bir şekilde ülke genelinde vaka artışlarına sebebiyet verdiğini söylemek zorundayız. Delta varyantı, eski varyantlara göre bulaştırıcılık özelliği çok daha fazla olan, insanların kısa süre iletişim ve etkileşimde olmalarında bile hastalanma riskinin olduğu bir varyant. Bunun da vaka sayılarına ciddi anlamda tesir ettiğini ifade edebiliriz. Bu 9 günlük süreçteki sosyal hareketliliğin artması, şehirlerarası iletişimin artması ve bireysel tedbirlere uyma konusundaki etkinlikler süresinde virüsün de kuluçka süresini göz önünde bulundurursak önümüzdeki birkaç gün daha vaka sayılarının düşme eğiliminde olmayacağını ifade edebiliriz. Ama bizim elimizde aşılama gibi çok güçlü bir silah var. Aşılama ile bu direnci kırabileceğimize ve sonbahara doğru, bu vaka sayılarının çok da artmayacağı bir periyodu yakalayabileceğimizi ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İki doz aşı yapıldı olay bitti, böyle bir durum söz konusu değil"

Aşılanmanın önemine de dikkat çeken Oğuztürk, "Hastalanabilirsiniz. Ama aşının faydası ne? Daha ağır seyretmesini engelliyor. Hafif şekilde veya hiç şikayet olmadan da hastalığı atlatabiliyoruz. Bu anlamda aşının buradaki faydasını tartışmaya gerek yok. Ancak şöyle bir realite var. Eğer siz aşı olmuş ve hastalanmışsanız, hafif atlatsanız dahi virüsü o süreçte başkalarına bulaştırma riskiniz var. Onun için topluma şu bilgiyi net bir şekilde aktarmamız gerekiyor. 'Siz iki doz aşı olsanız dahi, kendinizde ciddi bir rahatsızlık oluşma süreci olmasa da başkalarına hastalığı bulaştırma riskinden dolayı bireysel tedbirlere uymaya devam etmek zorundasınız.' İkincisi, bu hastalık devam ettikçe, virüs sosyal ortamdan ve hareketlilikten beslenip yaşamımızın bir parçası olmaya devam ettikçe bizim iki doz aşısız olmamız gibi bir süreç doğru değil. Yani iki doz aşı olduğunu bu sizi sonsuza kadar korumuyor. Bu iki doz aşıdan sonra vücudun savaşçı elemanlarının aktive olması ve o şekilde beklemesi adına, tekrarlayan doz aşılar ile ilgili bir yaşam tarzını öyle görünüyor ki, virüs yaşamımızda olmaya devam ettikçe biz de göreceğiz. Bu anlamda iki doz aşı yapıldı, olay bitti. Böyle bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

Prof. Dr. Oğuztürk uyardı: Delta varyantı virüsünün baskın bir şekilde ülke genelinde vaka artışlarına sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz
Prof. Dr. Oğuztürk uyardı: Delta varyantı virüsünün baskın bir şekilde ülke genelinde vaka artışlarına sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz
Prof. Dr. Oğuztürk uyardı: Delta varyantı virüsünün baskın bir şekilde ülke genelinde vaka artışlarına sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz
Prof. Dr. Oğuztürk uyardı: Delta varyantı virüsünün baskın bir şekilde ülke genelinde vaka artışlarına sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz

Ankara Şehir Hastanesi, COVIRAN Bereket, Kurban, Bayram, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Oğuztürk uyardı: 'Delta varyantı virüsünün baskın bir şekilde ülke genelinde vaka artışlarına sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz' - Son Dakika


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