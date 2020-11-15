Prof. Dr. Oğuztürk vizonlarda görülen mutasyona uğramış Covid-19 virüsü hakkında uyardı - Son Dakika

Prof. Dr. Oğuztürk vizonlarda görülen mutasyona uğramış Covid-19 virüsü hakkında uyardı

15.11.2020 09:52

Prof. Dr. Oğuztürk vizonlarda görülen mutasyona uğramış Covid-19 virüsü hakkında uyardı Prof. Dr. Oğuztürk: "Bunu halk ağzında 'başa dönme riski' şeklinde de ifade edebiliriz" "Korona virüslerin, mutojenik değişikliği, daha ciddi anlamda bir hastalığın insanlarda seyretme durumunu da...

Prof. Dr. Oğuztürk vizonlarda görülen mutasyona uğramış Covid-19 virüsü hakkında uyardı

Prof. Dr. Oğuztürk: "Bunu halk ağzında 'başa dönme riski' şeklinde de ifade edebiliriz"

"Korona virüslerin, mutojenik değişikliği, daha ciddi anlamda bir hastalığın insanlarda seyretme durumunu da karşımıza çıkarabilir"

"Antikor seviyeleri sonsuza kadar yüksek kalmıyor"

ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Vizonlardan tekrar insanlara bulaşan bu korona virüslerin, mutojenik değişikliği, daha ciddi anlamda bir hastalığın insanlarda seyretme durumunu da karşımıza çıkarabilir" dedi.

Danimarka'daki vizon çiftliklerinde yetiştirilen yaklaşık 17 milyon civarındaki vizona korona virüs saptandı. Testleri pozitif çıkan vizonların incelenmesi üzerine, korona virüsün bu hayvanlarda mutasyona uğradığı tespit edildi ve bu yeni virüse "Cluster - 5" adı verildi. Bu olay üzerine ülkedeki tüm vizonlar itlaf edilmeye başlandı. Dünya Sağlık Örgütü konu hakkında yaptığı açıklamada bu şekilde mutasyona uğrayan virüsün Danimarka dışında, ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'te bulunan vizon çiftliklerinde de ortaya çıktığını duyurdu. Son olarak da Türkiye'nin sınır komşusu Yunanistan'da ortaya çıktı.

"Bunu halk ağzında 'başa dönme riski' şeklinde de ifade edebiliriz"

Danimarka Sağlık Bakanlığı tarafından vizonlarda tespit edilen bu korona virüslerin mutasyona uğradığı ve bunun sonucunda da insanlar için ciddi bir risk oluşturabilecek bir durumun ortaya çıktığının açıklandığı hatırlatan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Bu dünyadaki Covid-19 hastalığıyla mücadelede bazı sıkıntılara yol açabilecek bir bilgi. Şöyle ki; bir virüsün mutasyona uğraması demek, o virüsle ilgili o ana kadar yapmış olduğunuz hem tedavi anlamında, ilaçların kullanılması anlamında, hem de aşı çalışmalarında bir riske sebebiyet vermekte. Siz bir virüsün aşısını oluşturuyorsunuz, daha sonra virüsün gen yapısında değişiklik olduğun zaman, o aşının o virüse fayda vermeme söz konusu olabiliyor. Yani bunu halk ağzında 'başa dönme riski' şeklinde de ifade edebiliriz" şeklinde konuştu.

"Korona virüslerin, mutojenik değişikliği, daha ciddi anlamda bir hastalığın insanlarda seyretme durumunu da karşımıza çıkarabilir"

Vizonlarda oluşan korona virüslerin yeniden bir gen dizilimine kavuştuğunu ve bu durumun şuan ki korona virüse karşı geliştirilen tedavi yöntemleri ve aşı çalışmalarını negatif yönde etkileyebileceğini belirten Prof. Dr. Oğuztürk, "Vizonlardan tekrar insanlara bulaşan bu korona virüslerin, mutojenik değişikliği, daha ciddi anlamda bir hastalığın insanlarda seyretme durumunu da karşımıza çıkarabilir. RNA virüsleri grubunda olan korona virüslerin zaten sık mutasyona uğrayacak şekilde bir yaşamsal dizgisinin olduğunu biliyorduk. Fakat bu mutasyonlar point mutasyon dediğimiz, küçük noktasal mutasyonlar idi. Ama bu mutasyonun gen diziliminde daha büyük bir şekilde varyasyon oluşturması, maalesef az önce de ifade ettiğim gibi başa dönme riskini ortaya çıkarabilir. Bu anlamda da bu vizonların yaşamının sonlandırılması şeklinde itlaf dediğimiz olayın gerçekleştirilmesi ile karşı karşıya kalma durumu da zaten kamuoyu ile paylaşıldı" diye konuştu.

"Antikor seviyeleri sonsuza kadar yüksek kalmıyor"

Covid-19 hastalığını atlatan kişilerde oluşan antikor seviyesinin sonsuza kadar yüksek kalmadığını vurgulayan Oğuztürk, ayrıca mutasyona uğrayan bir virüse karşı bu antikorların da işe yaramama durumunun söz konusu olabileceğini söyledi. Oğuztürk, "Virüs ile enfekte olup ve hastalanıp antikor seviyesine ulaştıktan sonra insanlarımızda maalesef bir rehavet durumu söz konusu olabiliyor. Bu yanlış bir süreç. Antikor seviyeleri sonsuza kadar yüksek kalmıyor. Bu şu demek; bu kişiler tekrar Covid-19 hastalığı ile karşılaştığı anda hastalığa yakalanma riski söz konusu. Bu anlamda biz şuana kadarki bilgilerimiz ile enfeksiyonu geçirdikten sonraki antikor seviyesinin, 2-3 ay bilemediniz en fazla 4 ay bir koruyuculuk dönemi olduğunu görüyoruz. Ondan sonra antikor seviyelerinin düştüğünü görüyoruz. Hatta bazı insanlarda antikor seviyeleri istediğimiz kadar yüksek bir düzeye de çıkmıyor. Bu anlamda bu kişilerin rehavete kapılmadan tekrar hasta olma riski ile karşı karşıya olduklarını bilerek kurallara uymaları önem arz ediyor. İkinci parametre de bu kişilerin tabi ki mutasyona uğramış bir virüs ile hastalığı geçirmiş olsalar dahi yeniden hastalanma riskleri, hastalığı geçirmemiş olan kişiler ile aynı risk düzeyinde olduğunu ifade edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Oğuztürk vizonlarda görülen mutasyona uğramış Covid-19 virüsü hakkında uyardı
Prof. Dr. Oğuztürk vizonlarda görülen mutasyona uğramış Covid-19 virüsü hakkında uyardı
Prof. Dr. Oğuztürk vizonlarda görülen mutasyona uğramış Covid-19 virüsü hakkında uyardı
Prof. Dr. Oğuztürk vizonlarda görülen mutasyona uğramış Covid-19 virüsü hakkında uyardı

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, 112 Acil, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Oğuztürk vizonlarda görülen mutasyona uğramış Covid-19 virüsü hakkında uyardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi Pompalı tüfek dehşeti! Biri kadın 2 kişi, evlerinin önünde can verdi Ölümü arkadaşlarının elinden oldu! Alkol alırken çıkan kavgada kalbinden bıçaklandı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam
İstanbul olası bir büyük deprem için alarm veriyor: Deprem toplanma alanlarında AVM'ler, gökdelenler yükseliyor İstanbul olası bir büyük deprem için alarm veriyor: Deprem toplanma alanlarında AVM'ler, gökdelenler yükseliyor         
09:35
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı         
07:57
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi         
01:12
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetki krizine İçişleri Bakanlığı noktayı koydu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetki krizine İçişleri Bakanlığı noktayı koydu         
22:55
İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu         
22:09
9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü         
21:03
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim         
20:00
Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş         
17:00
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber         
15:17
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 10:07:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Oğuztürk vizonlarda görülen mutasyona uğramış Covid-19 virüsü hakkında uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei