Prof. Dr. Oktay Üner'e sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika

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Prof. Dr. Oktay Üner'e sürpriz doğum günü kutlaması
7 saat önce
Prof. Dr. Oktay Üner'e sürpriz doğum günü kutlaması Çankaya Belediyesi, Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Oktay Üner'e sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.
Prof. Dr. Oktay Üner'e sürpriz doğum günü kutlaması
ANKARA - Çankaya Belediyesi, Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Oktay Üner'e sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.
Çankaya Belediyesi, sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar gününde 80 yaşına basan Prof. Dr. Oktay Üner'e sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Ekipleri bir anda karşısında gören Üner şaşkınlığını gizleyemedi. Oktay Üner, ardından getirilen pastaya dikilen mumları üfleyerek Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e ve ekiplere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:49 Kaynak: İHA
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