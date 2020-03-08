Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye'nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Okur: 'Barış isteniyorsa yeni Suriye'nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı... - Son Dakika

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye'nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı...

6 saat önce

Eskişehir Türk Ocağı'nın düzenlediği programa konuk olan Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Prof. Dr. Okur:

Eskişehir Türk Ocağı'nın düzenlediği programa konuk olan Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, gündemdeki konuları değerlendirdi.


Bir üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Akif Okur'un konuğu olduğu programı Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal yönetti. Ünal'ın " Türkiye, 2011 yılından bu yana özellikle son 8-9 ay boyunca Suriye sınırını konuşuyor, bu konuda ne dersiniz?" sorusuyla başlayan programda konuşan Prof. Okur, Türkiye'nin uzun müddetten beri ateş çemberinde olduğunu söyleyerek, Kafkaslar'dan, Kırım'a, oradan da güneye kadar çepeçevre saran bu ateş çemberinin ilk gelişim aşamalarını örneklerle anlattı. Okur, özellikle güneyde terör ve göç olgularıyla sıkıştırılmaya çalışılan Türkiye'nin kuruluşuna kadar konunun götürülebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Okur, Suriye ile ilgili de, "Barış isteniyorsa yeni Suriye'nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs'ta olduğu gibi garantör olmalıdır. Bu sayede Türk devlet anlayışında olduğu gibi ülkesi ve milletiyle bütün bir Suriye'yi kurmak mümkündür" dedi.


Kendisinin de Türk Ocakları'ndan feyz alan bir Türk Ocaklı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mehmet Akif Okur'a programa katılımından ve anlattığı gündeme dair önemli hususlardan dolayı Prof. Dr. Nedim Ünal teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekil, göçmen yakalamak için sınıra indi
Yunanistan sınırına geçmek için 12 kez girişimde bulunup yakalanan göçmen, karşıya geçmek için fırsat kolluyor Koronavirüs görülmeyen Türkiye, turistlerin gözdesi oldu Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine

Son Dakika Haberleri
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı
13:44 Kadınlar günü için bir araya geldiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 16:12:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye'nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]