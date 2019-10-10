Prof. Dr. Ömer Çomaklı'dan Barış Pınarı Harekâtı'na destek mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Barış Pınarı Harekatı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tarihin her döneminde masumun kalkanı, mazlumun hamisi, mağdurun destekçisi olan Peygamber ocağı ordumuz, ülkemizin milli birlik ve bütünlüğünü tehdit eden terör örgütlerine yönelik Suriye'nin kuzeyinde 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmış bulunmaktadır.



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında olduğu gibi uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanan Devletimiz, bölgede barışı tesis etmek ve kurulması öngörülen bir terör devletine asla müsaade edilmeyeceğini kararlılıkla göstermek için Barış Pınarı Harekatı'nı düzenleme kararı almıştır.



Devletimiz; küreselleşmenin getirdiği yeni hesaplarla bazı coğrafyalar üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılan oyun ve planları daima bozmuş, son dönemlerde milli varlığımız açısından hayati bir önem taşıyan değerlerimizi korumak, sahip çıkmak, bu konuda bilinç ve duyarlılık oluşturmak üzere gerekli tedbirleri almış, dünyada ve bölgesinde barış ile huzurun garantörü olmuştur.



450 bin öğrencisi, 10 bin personeli ile Atatürk Üniversitesi Ailesi olarak, hem bölgemizdeki gelişmeler karşısında Türkiyemizin konumunu göstermesi hem de Türkiye'nin bu bölgenin tarihindeki yerinin derinliğine işaret etmesi bakımından önemli olan 'Barış Pınarı Harekatı'nın gururunu yaşıyoruz.



Sadece bölgesel değil küresel güvenliğin sağlanması için de terörün bitirilmesini hedefleyen 'Barış Pınarı Harekatı' uzun zamandan beri ülkemizin, güney sınırlarımızla ilgili maruz kaldığı sorunlar karşısında milli varlığımızı devam ettirme konusundaki kararlılığıdır. Ülkemizin bu onurlu tutumunu tüm varlığımızla destekliyoruz.



Yüce devletimizin ve kudretli, şanlı ordumuzun bütün imkanlara muktedir olduğunu biliyoruz. Ancak bununla birlikte 'Barış Pınarı Harekatı' süresince başta sağlık olmak üzere bütün birimlerimiz ve sahip olduğumuz bütün imkanlarımızla yüce devletimizin emrinde olduğumuzu arz ediyor, kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyoruz." - ERZURUM